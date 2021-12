Lage inkomens krijgen 200 euro extra compensatie energiekosten

Huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum krijgen via de gemeente zeker 200 euro extra voor het betalen van de energierekening. Dit bedrag komt boven op de tegemoetkoming die het kabinet, vanwege de stijgende energieprijzen, aan iedereen heeft toegezegd.

Het kabinet maakte eerder 3,2 miljard euro vrij om de energiebelasting te verlagen. Huishoudens met een gemiddeld verbruik betalen daardoor ruim 400 euro minder in een jaar, stelt het kabinet. Maar mensen met lage inkomens zijn hiermee onvoldoende geholpen en daarom is er voor die groep eenmalig 200 miljoen bovenop gedaan.

'In de problemen'

"We zien dat mensen echt in de problemen komen", zegt staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken. "Daarom heb ik samen met gemeenten gezocht naar een oplossing om mensen met een lager inkomen verder tegemoet te komen. Met deze aanvullende 200 miljoen euro willen wij dat realiseren.

Het bedrag wordt door de gemeente uitgekeerd. Het is de bedoeling dat dit in het eerste kwartaal van 2022 gebeurt. Mensen in de bijstand krijgen het automatisch op hun rekening. Andere groepen, zoals zelfstandigen met een laag inkomen en IOW- en AOW-gerechtigden (zonder aanvullend pensioen), kunnen zich bij hun gemeente melden.

Wiersma hoopt maximaal 800.000 huishoudens te kunnen helpen. Hij realiseert zich dat de energierekeningen binnen die groep flink kunnen verschillen. "Dat is afhankelijk van waar je woont en welk contract je hebt. Het geld komt ongetwijfeld ook terecht bij mensen die niet zo'n hoge energierekening hebben, maar ook bij mensen die juist wel heel duur uit zijn."