Snowboarder De Blois sneuvelt in achtste finales van tweede wereldbekercross

Snowboarder Glenn de Blois is bij de tweede wereldbekercross van het seizoen gesneuveld in de achtste finales. De 26-jarige Nederlander, die al geplaatst is voor de Winterspelen, werd in het Oostenrijkse Montafon derde in zijn heat.

De Blois had in de kwalificatie de elfde tijd neergezet en moest het in de achtste finales opnemen tegen onder anderen Mick Dierdorff, de wereldkampioen van 2019 en de nummer vijf van de Winterspelen in Pyeongchang.

Verrassend

De Blois, met één wereldbekerzege achter zijn naam, ging uitstekend van start en lag bij het eerste tussenpunt op kop. Dierdorff volgde op plaats twee. De Nederlander en de Amerikaan werden op het laatste stuk echter ingehaald door hun twee tegenstanders Pascal Bitschnau en Umito Kirchwehm.

De winst in de heat van De Blois ging verrassend naar Bitschnau, die tot nu toe niet verder kwam dan een 63ste plaats in een wereldbekerwedstrijd.

Bij de eerste wereldbekercross van het seizoen spraken we Glenn de Blois. Het ging onder meer over de komende Winterspelen, waarvoor hij al geplaatst is, en de olympische sneeuw.