Maxim Gullit krijgt tips van papa, Wenger en Makélélé: 'Ga wereldtop halen'

"Jullie journalisten beginnen altijd gelijk over mijn vader, maar ik ben er zelf niet zo mee bezig. Ik wil me focussen op mijn eigen carrière." Ga er maar aan staan, met de genen van twee voetballers die iedere taxichauffeur wereldwijd direct noemt als het over Nederland gaat. Maxim Gullit, zoon van Ruud, is ervan overtuigd dat hij het gaat maken in het profvoetbal. Langzaam maar zeker maakt de twintigjarige verdediger stappen. Van een paar jaar Keuken Kampioen Divisie als basisspeler van Jong AZ naar steeds meer invalbeurten in de eredivisie bij SC Cambuur. Vanavond hoopt Gullit, wiens moeder Estelle het nichtje is van Johan Cruijff, tegen Willem II op weer wat meer speeltijd.

Ruud Gullit in duel met Frank de Boer (Ajax-AC Milan, 1994) - ANP

Lengte (1,91 meter), kracht en snelheid. Dat ziet Gullit als zijn sterkste punten. Vergelijkbaar met zijn vader, behalve dat Maxim centrale verdediger is en zijn vader juist furore maakte als aanvaller bij Feyenoord, PSV, AC Milan en het Nederlands elftal. Maar Maxim is dan ook niet bezig met vergelijkingen. "Het komt ook omdat ik mijn vader nooit heb zien spelen. Ik heb natuurlijk wel beelden gezien op YouTube, maar mijn vader is gewoon mijn vader. En mijn moeder mijn moeder. Ze zijn gewoon mijn ouders en geven om mij zoals ouders dat om hun zoon doen." Teleurgesteld in AZ Gullit stond vorig seizoen nog onder contract bij AZ, waar hij het moest doen met wedstrijden bij Jong AZ. Hij is teleurgesteld dat hij niet meer speeltijd in het eerste kreeg. "Ik vind het jammer dat ik daar weinig kansen heb gehad. Ik heb namelijk het gevoel dat ik daar ook had kunnen doorbreken. Maar dan heb je wel mensen nodig die je willen helpen, die je de kans willen geven. Maar ik had niet het gevoel dat dat erin zat".

Maxim en Ruud Gillit vorig jaar bij de wedstrijd Jong AZ-MVV - Pro Shots

Eén keer mocht hij meedoen met het 'grote' AZ. In de Europa League tegen Rijeka mocht hij vlak voor tijd invallen voor Bruno Martins Indi. Ook dit seizoen bij Cambuur moet hij het vooralsnog doen met invalbeurten: vier in totaal, met steeds wat meer speeltijd. Niet meer dan logisch, vindt hij zelf. "Ten eerste kwam ik geblesseerd binnen, maar die blessure is nu over. Ten tweede draait het team hartstikke lekker, we staan gewoon zevende. 'Never change a winning team', zeggen ze niet voor niets. Maar hopelijk wordt de lijn van de laatste weken doorgetrokken en krijg ik steeds meer speeltijd. En misschien binnenkort een basisplek." Advies van Wenger en Makélélé Hoewel Gullit junior niet zo van vergelijkingen houdt, spreekt hij zijn vader elke dag. "Dan vraag ik hem advies of zijn mening over bepaalde zaken. Zo ook over de transfer naar Cambuur. Ik ben hier gekomen omdat ik op meer kansen hoopte. Tot nu toe blijkt die keuze een goede geweest te zijn." En niet alleen zijn vader geeft hem voetbaladvies. Ook voormalig Arsenal-trainer Arsène Wenger en Claude Makélélé, oud-speler van onder meer Chelsea en Real Madrid, vertellen Maxim regelmatig wat beter kan. "Mijn vader is analist bij de Qatarese sportzender BeIN Sports en soms ga ik mee als hij daar moet werken. Dan zitten Wenger en Makélélé daar ook. Dan praat ik met hun over spelsituaties of specifieke verbeterpunten."

Wenger had ook een tip voor Gullit voor een succesvolle carrière: "Altijd hard blijven werken, zowel binnen als buiten het veld. En ik probeer dat advies ook op te volgen en hoop dat anderen dat ook zien." Over de toekomst is Gullit duidelijk - en misschien wel net zo zelfverzekerd als zijn vader: "Ik wil bij Cambuur zoveel mogelijk spelen en daarna een mooie stap maken. En via daar de wereldtop halen en Champions League spelen. Ik zie dat gebeuren, ik weet zeker dat dat gaat lukken."