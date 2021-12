Max-fans kijken uit naar zondag: 'we schreeuwen Max naar de wereldtitel'

Aanstaande zondag is het zover: de finale tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton op het circuit van Abu Dhabi. Duizenden Nederlandse fans op de tribune en thuis kunnen hun zenuwen nu al niet meer de baas.

"Ik hoop dat Max zijn zenuwen straks beter in bedwang heeft dan ik", zegt Marcel Busscher tegen NH Nieuws. Zijn hele café in het centrum van Zandvoort draait om autoracen.

Samen met zijn vader, zijn oom en zeven andere Zandvoorters is hij naar Abu Dhabi gereisd. "Het was in Zandvoort al fenomenaal, maar de titanenstrijd die daar plaats gaat vinden, wordt echt ongekend."

Aad Busscher, de vader van Marcel, heeft zijn koffer ook gepakt. Hij heeft een paar gebroken nachten achter de rug. "Ik slaap er slecht van. Ik droom dan dat het misgaat en dan schiet ik wakker. Maar we hebben goede hoop, hoor. Het zal aardig oranje gekleurd zijn in die zandbak."

De Zandvoorters hebben goede plaatsen op de tribune. "We hebben zicht op het rechte stuk en de laatste bocht. Ik ga ervan uit dat daar de laatste inhaalactie plaatsvindt tijdens de laatste ronde en daarna komt de tribune vast los van de grond", zegt Marcel Busscher. Een oranje finishvlag is mee in de koffer.

Thuis op de bank

In het café van Busscher is een grote muurschildering van Max Verstappen van de hand van kunstenaar Mark Beerepoot. Sinds het succes van de coureur heeft hij het druk. "Muren van Beverwijk tot Heerhugowaard, maar ook buiten de provincie." Ook Beerepoot gaat zondag kijken, maar wel thuis op de bank. "Ik ga gezellig met vrienden kijken hoe Max het allemaal gaat fiksen."

Ook in Groningen lopen de Max-fans warm voor de race. De 17-jarige Floris Koster uit Stadskanaal, die afgelopen maand nog Nederlands kartkampioen werd, heeft het hele seizoen trouw gevolgd.

"Meestal race ik het weekend zelf en kan ik de Formule 1 niet live zien, dus dan kijk ik het terug. Het is een ontzettend spannend kampioenschap, want het is in jaren niet zó spannend geweest", zegt hij tegen RTV Noord. Aanstaande zondag kijkt hij de race thuis op de bank.