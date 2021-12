Taart en een visje voor zorgmedewerkers: 'Elk initiatief is positief'

"Het zijn allemaal lieve acties, maar de druk op de zorg is onverminderd groot", zegt een woordvoerder van V&VN. "Ziekenhuizen liggen vol en ook de thuiszorg kan het aantal hulpvragen nauwelijks bijhouden. Het kabinet was vrij laat met ingrijpen en aanvullende maatregelen. Wat echt zou helpen, zijn maatregelen die verlichting brengen en de druk van de ketel halen."

Het betekent natuurlijk niets, dit tweetje, maar als ik dan weer lees hoe zwaar het zorgpersoneel wordt belast in deze tijd, hoe hard die mensen zich inzetten, wat zij doen voor ons, zeg ik: laten we kerstpakketten voor ze gaan afleveren op hun werk. #KerstpakketZorg

"We zijn twee weken geleden begonnen en ze vinden het geweldig. Je ziet zoveel spanning en klachten van het blijven doorwerken omdat ze eigenlijk geen keuze hebben. Dan is het fijn als je iets kunt doen."

Zolang de druk op de zorg aanhoudt, zijn de initiatieven meer dan welkom. Dat merkt ook Eric Both, die met de stichting Massage voor de Zorg bij ziekenhuizen in de regio Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer langsgaat om zorgmedewerkers een massage te geven.

Dorpsbakker Ellis Middelhuis in Haaksbergen ging met taarten langs bij het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente (MST). Aanvankelijk alleen voor het personeel op de IC, maar later besloten bakkers Ellis Middelhuis en Arie Lindstee ook de spoedeisende hulp en de verpleegafdelingen met coronapatiënten een bezoekje te brengen.

'Zorghelden', staat op de taarten, want die eretitel verdienen ze ook nu weer, vindt Middelhuis. "Je hoort al die negativiteit over corona in de winkel en je ziet op tv hoe hoog de druk weer is opgelopen, dus wilden we wat doen."

Het gebaar werd enorm op prijs gesteld. "Superleuke reacties. Personeel van het MST kwam zelfs naar de winkel om ons te bedanken. Vorig jaar was er enorm veel waardering voor de zorg. Dit voelde weer even zoals toen, zeiden ze."