Kabinet ziet nog weinig ruimte voor versoepelingen

Het ziet er niet naar uit dat er volgende week versoepelingen komen. In aanloop naar de corona-persconferentie van dinsdag zeggen ministers dat de besmettingscijfers weliswaar teruglopen, maar dat de druk op de zorg nog erg hoog is.

Demissionair minister Van Engelshoven sprak zich voor aanvang van de wekelijkse ministerraad het duidelijkst uit. Zij ziet op dit moment geen aanleiding voor versoepelingen. "Ik zie nog niet aan de cijfers dat er heel veel ruimte is. Dus ik denk dat we de komende dagen ook gaan praten over meer steun voor de culturele sector."

Andere bewindspersonen wilden nog niet op de besluiten vooruitlopen, omdat er nog niks vaststaat. Zondag is er weer Catshuisoverleg. Dan wordt er gekeken naar het nieuwste advies van het Outbreak Management Team (OMT)).

Nog veel werk te doen

Demissionair minister De Jonge noemde het mooi dat de besmettingscijfers "over the hill" zijn, Maar hij wees erop dat in de ziekenhuizen op de ic's nog steeds veel mensen met corona liggen en dat de omikronvariant veel onzekerheid met zich meebrengt. "Er is nog steeds heel veel zorg afgeschaald; we hebben echt nog veel werk te doen om ervoor te zorgen dat de cijfers daadwerkelijk gaan dalen."

Gisteren zei minister Slob dat het kabinet de inzet heeft om de scholen rond de kerstvakantie open te houden. Hij ziet niets in een extra week vrij, omdat er door corona al sprake is van leerachterstanden. Vanochtend benadrukte hij nog een keer dat hierover een besluit wordt genomen op basis van OMT-advies dat het kabinet dit weekend krijgt. "Maar de inzet is helder."