Dode bij steekincident in Eindhoven, politie zoekt verdachte

In Eindhoven is woensdagavond een man doodgestoken voor een café aan de Woenselse Markt. De persoon die de politie belde, zei dat het slachtoffer werd neergestoken na een ruzie met twee mannen.

Volgens Omroep Brabant landde er een traumahelikopter voor medische ondersteuning. Geprobeerd werd nog om het slachtoffer op straat te reanimeren, maar dat mocht niet baten.

De Woenselse Markt werd afgezet en het publiek werd op ruime afstand gehouden. Hulpverleners hebben schermen neergezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie weet nog niet of het om een of twee daders gaat, maar is op zoek naar een lichtgetinte man in een lichtkleurige korte broek en met ontbloot bovenlichaam.