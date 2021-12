De uitzending van 10 december

Formatie nadert einde VVD, D66, CDA en de ChristenUnie zijn dicht bij een akkoord over een nieuw kabinet. De kans is groot dat de vier partijen begin volgende week het coalitieakkoord presenteren. Vandaag komen vertegenwoordigers langs namens de gemeenten, provincies, waterschappen, werkgevers en werknemers. In het coalitieakkoord zijn volgens ingewijden afspraken gemaakt over miljardeninvesteringen voor het klimaat, het woningtekort en de aanpak van de stikstofproblematiek. Vanavond het laatste nieuws uit Den Haag met Nynke de Zoeten.

Huiselijk geweld: de 'schaduwpandemie' Voor vrouwen en kinderen in een geweldssituatie zorgt een lockdown voor meer onveiligheid. Demissionair premier Mark Rutte gaf er aandacht aan in zijn laatste persconferentie. Bij de Kindertelefoon, waar ze sinds de coronacrisis steeds meer en zwaardere gesprekken voeren, spreken steeds meer kinderen over huiselijk geweld en depressieve- en suïcidale gedachten. Te gast is Rowan Traas, die vrouwen en kinderen opvangt in het enige blijf-van-mijn-lijfhuis in Friesland.