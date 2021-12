Nummer voor twijfelaars vaccinatie wordt landelijk en is dagelijks te bellen

De Vaccinatie Twijfel Telefoon krijgt een nieuw, landelijk telefoonnummer. Vanaf 23 december kan iedereen met twijfels en vragen over het nemen van een vaccin bellen naar 088-7555777.

Het telefoonnummer werd eind vorige maand opgericht door internist Robin Peeters van het Erasmus MC in Rotterdam. Nu sluiten de universitaire ziekenhuizen van Utrecht, Amsterdam, Nijmegen en Maastricht zich aan bij het initiatief. Het nieuwe nummer moet ertoe leiden dat de lijn beter bereikbaar wordt.

Honderden telefoontjes

In de afgelopen weken zag Peeters dat er een enorme behoefte was aan de informatielijn. "We waren onder de indruk van het enorm aantal belletjes dat we kregen", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. In de twee ochtenden per week dat het nummer bereikbaar was, kregen de callcentermedewerkers tussen de 600 en 700 telefoontjes per ochtend.

Peeters stelt op basis van gesprekken in de spreekkamer dat de groep twijfelaars onder ongevaccineerden groter is dan mensen die fel tegen het vaccin zijn. "Maar of die mensen daadwerkelijk allemaal gaan bellen, weet je natuurlijk nooit."

Hij denkt dat een groep onvoldoende bereikt is door de grootschalige voorlichtingscampagne. "Een deel van de mensen is toch afhankelijk van andere informatiebronnen. Er zijn ook zoveel onzinverhalen, dat er behoefte is aan een onafhankelijk advies."

Doordat de andere ziekenhuizen ook meedoen met het nummer, kan de lijn dagelijks geopend worden. Peeters noemt het fijn om in een behoefte te kunnen voorzien. "Hoe meer wij mensen kunnen helpen met een beslissing en hoe meer we de instroom in ziekenhuizen kunnen beperken, hoe beter."

Onafhankelijke dokter

De mensen die bellen zijn volgens hem in te delen in grofweg drie categorieën. Op de eerste plaats zijn dat mensen die vragen hebben over hun eigen ziektebeeld. "Bijvoorbeeld wanneer iemand regelmatig last heeft van migraine en zich afvraagt of een vaccinatie dat verergert." Daarnaast zijn er veel vragen over zwangerschappen en vruchtbaarheid in combinatie met het vaccin. Verder worden veel vragen over bijwerkingen gesteld.

Het zijn specifieke vragen die niet of nauwelijks worden beantwoord op websites van de overheid. Volgens Peeters is het goed dat mensen hun vraag direct aan artsen kunnen stellen en dan niet hoeven te bellen naar de overheid of andere instanties. "De kracht van deze telefoon is dat mensen anoniem aan een onafhankelijke dokter hun vragen kunnen stellen."

Niet dwingend overkomen

Het nummer is straks tussen 08.30 uur en 16.30 uur te bereiken. Speciaal daarvoor getrainde geneeskundestudenten beantwoorden de vragen die mensen hebben. "Er is wel altijd een specialist beschikbaar", zegt Peters. Die kunnen eventuele twijfels bij de studenten wegnemen "zodat we zeker weten dat iedereen de juiste informatie krijgt".

Overigens benadrukt hij dat niemand aan het eind van een gesprek wordt gevraagd om zich te laten vaccineren, "want we willen niet dwingend over komen". "Iedereen moet zijn eigen keuze maken." Hij zegt wel regelmatig te horen dat mensen na het telefoontje een afspraak maken voor een prik.