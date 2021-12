‘Shell is als de VOC, mét alle negatieve en positieve connotaties’

In Ahoy Rotterdam zal vandaag geschiedenis worden geschreven. Naar ieders verwachting geeft de aandeelhoudersvergadering van Shell groen licht aan het plan om het bedrijf om zich volledig in het Verenigd Koninkrijk te vestigen.

Het hoofdkantoor verhuist daarmee van Den Haag naar Londen. Ook het predicaat 'Royal Dutch' verdwijnt uit de bedrijfsnaam, 130 jaar na het passeren van de oprichtingsakte van 'De Koninklijke' aan het Spui in Amsterdam.

Vooralsnog verdwijnt alleen een handjevol banen. Maar het sentiment dat met de verhuizing gepaard gaat is groot en dat is begrijpelijk, zegt onderzoeksjournalist en historicus Marcel Metze. Volgend jaar verschijnt zijn boek over Shell, of nauwkeuriger: zijn 'politieke biografie' van het bedrijf. "Shell heeft zich in de afgelopen 130 jaar ontwikkeld tot een enorme politieke speler. Olie is politiek, en dat fascineert me mateloos."

Banden met dubieuze regimes

Nieuwsuur heeft met Metze afgesproken in een Amsterdamse bioscoop. Op het doek komen historische fragmenten voorbij: de eerste olieboring op Sumatra, omstreden olieprojecten in Nigeria, de oliecrisis van 1973. De vroege jaren 70 waren cruciaal, zegt Metze. "Na de oliecrisis hebben dictatoriale regimes in het Midden-Oosten de olieproductie meer naar zich toe getrokken, waardoor de rol van oliemaatschappijen veranderde. Ze waren eigenaar van de olie, maar werden operator en moesten joint ventures met allerlei regimes gaan sluiten. De banden tussen de oliemaatschappijen en deze dubieuze regimes werden nauwer en dus werd olie politieker."

Olie werd politieker en Shell viste in troebel water. Dat was vanaf het begin zo, zegt Metze. "In veel landen kon Shell niet fatsoenlijk naar olie boren zonder hulp van het leger. In de beginjaren opereerden ze in politiek onrustig gebied niet ver van Atjeh, en daar is meteen militair geweld ingezet om de zogenaamde rebellen te bestrijden. Dat gebeurde ook omdat Shell daarom vroeg."