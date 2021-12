RIVM: mensen houden zich meer aan maatregelen, vertrouwen in beleid op dieptepunt

Diezelfde trend is ook zichtbaar in gegevens van Google. Op basis van smartphonedata stelt de zoekmachine dat mensen vaker thuiswerken en minder vaak op pad gaan. Met de kanttekening dat personen in de eerste en tweede lockdown nog veel meer thuis bleven, zoals te zien is in deze grafiek:

De vragenlijsten voor het RIVM-onderzoek zijn ingevuld in de periode van 24 tot en met 28 november, de zondag waarop de nieuwe coronamaatregelen zijn ingegaan. Deelnemers maakten zich toen net zo veel zorgen om het virus als in de winter van vorig jaar, blijkt uit de resultaten. Ze gingen minder op bezoek bij familie of vrienden en bezochten minder vaak de horeca. Ook geven ze in het onderzoek aan vaker anderhalve meter afstand te houden dan bijvoorbeeld enkele weken geleden, maar minder dan een jaar geleden.

Aan de 17e ronde van het RIVM-gedragsonderzoek deden ruim 45.000 personen mee. De resultaten zijn niet representatief voor Nederland, maar geven volgens het instituut wel een indicatie van de trends. Ook een onderzoek van I&O in opdracht van de NOS, dat wel representatief is, liet deze week zien dat mensen zich beter aan de regels houden.

Volgens het RIVM laten mensen zich ook veel meer testen dan in oktober, toen de vorige ronde van het gedragsonderzoek werd gehouden. Ditmaal gaf 45 procent van de deelnemers aan zich te hebben laten testen bij klachten, zonder onderliggende aandoening, tegenover 29 procent de vorige keer. Dezelfde toename is ook zichtbaar bij kinderen. Waar de vorige meetronde nog 40 procent van de kinderen met klachten zich liet testen bij de GGD, was dat nu 58 procent.

Dat een groot deel van de ondervraagden zich beter aan de regels houdt, is goed te verklaren, zegt Mariken Leurs, hoofd van de corona-gedragsunit bij het RIVM, in het NOS Radio 1 Journaal. "We zien dat de ervaren dreiging is toegenomen. Dat mensen veel meer dan een paar weken geleden denken dat ze zelf besmet kunnen raken. Op het moment dat je denkt dat je een grotere kans loopt besmet te raken, ga je zelf al maatregelen nemen."

Terwijl er dus wel draagvlak is voor de maatregelen, blijkt uit het onderzoek ook dat het draagvlak voor het totale coronabeleid een dieptepunt heeft bereikt. Van de deelnemers aan de meting was eind november nog 16 procent positief over het coronabeleid. Aan het begin van de pandemie was dat 73 procent.

Ondervraagden hebben het idee dat de start van de boostercampagne erg laat op gang is gekomen in vergelijking met andere landen. Daarnaast is er de kritiek dat het kabinet te laat en onvoldoende krachtig zou ingrijpen, zegt Leurs.

"Afgelopen zomer hebben we burgers gevraagd: als er weer een opleving van het virus is, wat vind je dan belangrijk? Dan heeft men een sterke voorkeur voor kort en stevig ingrijpen, in plaats van heel lang met een set maatregelen te moeten leven. Nu zie je dat mensen zeggen: de besmettingen gaan zo snel omhoog en de maatregelen die het kabinet genomen heeft, zijn daar niet passend bij."

Een groot deel van de ondervraagden is verder helemaal klaar met covid-19. Zeker 46 procent heeft ingevuld het zat te zijn om over het coronavirus te horen. Dat is het grootste percentage sinds het begin van de metingen in mei 2020.