'Leger ingezet om ontsnapping topcriminelen uit EBI te voorkomen'

Het leger helpt sinds vorige week met de beveiliging van de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught nadat er signalen waren binnengekomen van een vluchtpoging van enkele verdachten in het Marengostrafproces. Dat gebeurt op verzoek van justitie, meldt De Telegraaf.

Speciale eenheden van defensie hebben volgens de krant barrières opgeworpen om te voorkomen dat er een ontsnapping met een helikopter plaatsvindt. Bronnen bij justitie zeggen dat enkele verdachten in het omvangrijke liquidatieproces van plan zijn om een gekaapte helikopter op het terrein te laten landen en vervolgens onder dreiging van geweld uit te breken.

Omdat de barrières er liggen zou een helikopter nu niet meer kunnen landen. De krant stelt dat er ook andere zichtbare en onzichtbare maatregelen zijn genomen, "die in het belang van de veiligheid niet verder worden beschreven".

Enorm gevaar

Burgemeester Van de Mortel van Vught wil het nieuws over de extra maatregelen niet bevestigen of ontkennen tegenover de krant. Hij zegt dat hij nooit mag ingaan op de beveiligingsmaatregelen in de EBI. "In algemene zin kan ik dit zeggen: dat de politie met defensie in deze situatie nauw samenwerkt, is veelzeggend", zegt hij.

"Het bevestigt het enorme gevaar dat uitgaat van een groep zware criminelen. We moeten echt eindelijk de naïviteit hierover loslaten. Deze categorie criminelen vergt een andere benadering en behandeling."

In het extra beveiligde deel van de gevangenis in Vught zitten Marengo-verdachten Ridouan Taghi en zijn vermeende rechterhand Said R. vast. Ook andere kopstukken in de cocaïnehandel zoals Richard R, alias Rico de Chileen, en Benouaf A. zitten daar in de cel. Volgens het Openbaar Ministerie hebben zij nauwe banden met Taghi.

Langer vrees voor uitbraak

A. werd in 2017 overgeplaatst naar de EBI omdat hij met een helikopter uit de gevangenis in Roermond probeerde te ontsnappen. De rechter oordeelde in 2019 dat hij zijn volledige straf van twaalf jaar moet uitzitten en niet in aanmerking komt voor vervroegde vrijlating.

Politie en justitie vrezen al langer voor een uitbraak van Taghi. Nog voor zijn arrestatie in Dubai in 2019 zou Taghi al plannen hebben gemaakt en geld hebben betaald om zich uit de gevangenis te laten bevrijden. Dat bleek uit informatie uit een uitspraak van de beroepscommissie van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) van dit voorjaar.

Vorige maand meldden bronnen aan de NOS dat het leger mogelijk ook wordt ingezet om de beveiliging te regelen rondom de zittingen in het strafproces. De beveiliging rond het proces Marengo wordt de zwaarste ooit genoemd. Het kabinet maakt zich zorgen over de belastende extra politietaken door de zich opstapelende processen, die ook nog eens jaren duren.