Bayern München maakt einde aan avontuur Lyon en bereikt CL-finale

Tien minuten later waren de Fransen opnieuw dicht bij de 1-0. De inzet van Karl Toko Ekambi belandde na een fraaie individuele actie op de paal.

Lyon, dat eerder verrassend Juventus en Manchester City uitschakelde, ging in Lissabon voortvarend van start. Memphis Depay kreeg binnen vijf minuten een grote kans op de openingstreffer, maar de Oranje-international schoot in het zijnet.

De ploeg van trainer Hansi Flick legde dit seizoen al beslag op de landstitel en de Duitse beker. Bayern won de Champions League voor het laatst in 2013.

Bayern München heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League, waarin Paris Saint-Germain zondag de tegenstander is. De Duitsers waren in de halve finale met 3-0 te sterk voor Olympique Lyonnais.

In de tweede helft ging Lyon op zoek naar de aansluitingstreffer. De Fransen mochten van geluk spreken dat Ivan Perisic het vijf minuten na de pauze naliet om namens Bayern de genadeklap toe te dienen.

Ook het tweede Duitse doelpunt kwam van de voet van Gnabry. De international van Duitsland was er als de kippen bij om de bal binnen te prikken, nadat Lyon-doelman Anthony Lopes een inzet van Robert Lewandowski niet goed had weten te verwerken.

Niet veel later sloeg Bayern ondanks het Franse overwicht toe. Serge Gnabry ontving de bal aan de rechterkant van het veld van Joshua Kimmich, begon aan een solo waarbij hij een viertal verdedigers van zich afschudde en schoot hard raak: 1-0.

Kansen waren er wel degelijk voor Lyon, ondanks het feit dat het geloof in een goed resultaat langzaam wegebde. Bayern-keeper Manuel Neuer bracht redding op pogingen van Toko Ekambi en Marcelo Guedes.

In de slotfase verscheen ook Robert Lewandowski op het scoreformulier. De Poolse topschutter kopte raak na een corner van Kimmich en heeft nu al in negen Champions League-wedstrijden op rij gescoord.

De treffer van Lewandowski bracht het totaal aantal Europese doelpunten van Bayern dit seizoen op 42. Alleen FC Barcelona (45 goals in 1999/2000) was ooit vaker trefzeker in één Champions League-jaargang.