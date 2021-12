'Bizar druk': kerstpakket extra populair door corona

"Bizar druk", "veel meer aanvragen", "grotere pakketten" en "we kunnen de vraag bijna niet aan". Met nog een paar weken te gaan tot Kerstmis is het alle hens aan dek in de kerstpakkettensector. Volgens schattingen krijgen dit jaar circa 7 miljoen werknemers een kerstpakket. Ter vergelijking: in 2014 - midden in de laatste economische crisis - waren dat er pakweg 4,5 miljoen. "Het kan niet op dit jaar. We zitten al 20 procent boven de topomzet van 2020", zegt Dick Brandwijk van Brandwijk Feestpakketten in Zaltbommel.

Groothandel Sligro - de nummer twee in kerstpakketten na de Makro - ziet dat de vraag weer toeneemt sinds het aanscherpen van maatregelen als thuiswerken en een gedeeltelijke lockdown. "Bedrijven zien echt de noodzaak en het effect van aandacht voor de werknemers", aldus Wilco Jansen van Sligro. Hij schat de totale markt voor feestgeschenken op zo'n 200 miljoen euro. "De spanning op de arbeidsmarkt leidt ertoe dat het binden en verbinden van medewerkers, collega's en bedrijf steeds belangrijker wordt. Medewerkers en kennis wil men graag aan boord houden." Veel bedrijfsfeestjes, recepties en uitjes konden eerder dit jaar door corona niet doorgaan. Bedrijven hielden dus geld over in de pot, special voor extraatjes voor het personeel. Daarbij komt nog eens dat werkgevers nu drie procent van de totale loonsom mogen besteden aan belastingvrije giften voor het personeel. Dat was een paar jaar geleden nog 1,7 procent. Borrelpakketten Bij Charles.nl maken ze dagelijks duizenden borrelpakketten klaar voor verzending. Oprichter Stefan Heeger: "Kerstborrels mogen niet, dus wij zijn in dat gat gesprongen met borrelpakketten. Tot begin november viel het wel mee met de aanvragen, maar sinds die laatste persconferentie is het gewoon hartstikke druk." Heeger denkt dit kerstseizoen aan een omzetgroei van 30 à 40 procent ten opzichte van 2020. "Doordat bedrijven meer mogen uitgeven van de overheid, zie je ook een vraag naar uitgebreidere pakketten."

Ook bij techbedrijf Hitachi in Zaltbommel geven ze hun 170 medewerkers een kerstpakket. "Het kerstpakket is altijd een héél gevoelig onderwerp, vergis je niet", zegt Rimmert van Luyn van Hitachi daarover in het NOS Radio 1 Journaal. "Ik heb in het verleden bij een bedrijf gewerkt dat van plan was het pakket te schrappen. Nou, als je een manier wilt om heibel te krijgen op de werkvloer, moet je dàt doen. Uiteindelijk hebben ze van dat voornemen ook afgezien." Voor Hitachi-medewerkers heeft hij zeven verschillende pakketten besteld. "We hebben veel Marokkaanse en Turkse medewerkers. Die zijn niet allemaal blij met bijvoorbeeld een pakket met alcohol. Dus daar houden we graag rekening mee."

Volgens Sligro werden pakketten de afgelopen jaren vaak samengesteld op basis van een culinair thema of een specifieke 'keuken', zoals Italië, Spanje of Mexico. "Dat is nu minder. Veel pakketten zijn nu samengesteld rondom 'eetmomenten': ontbijt, borrel, diner, samen een spelletje spelen." Duurzaamheid wordt ook steeds belangrijker. "Koffie, thee en chocolade moeten bijvoorbeeld van fair trade kwaliteit zijn, papier voor het drukwerk moet bij voorkeur gerecycled zijn." De producten die het vaakst in een pakket zitten, zijn koffie, thee, wijn, vruchtensap, slagroom, koekjes, chocolade, crackers, paté, soep en hartige snacks. In de webshop worden vooral blenders, cadeaukaarten en fleecedekens gekozen of een donatie aan een goed doel.