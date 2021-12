Tientallen doden bij ongeluk met vrachtwagen vol migranten in Mexico

In het zuiden van Mexico zijn zeker 49 mensen om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk met een vrachtwagen vol met migranten. De truck, die vermoedelijk overvol zat met mensen uit Centraal-Amerika, sloeg op de snelweg over de kop en botste op een voetgangersbrug. Naast de 49 doden vielen er zeker 58 gewonden, van wie 21 ernstig.

Het ongeluk gebeurde bij Tuxtla Gutierrez, de hoofdstad van de deelstaat Chiapas. Volgens de autoriteiten lijkt het erop dat de vrachtwagen in een scherpe bocht is gekanteld door het gewicht van de vele mensen in het laadruim. Daarbij heeft de wagen een stalen balk van de brug boven de snelweg geraakt.

Afgaand op het aantal doden en gewonden, vervoerde de vrachtwagen minstens 107 mensen mensen. Hulpverleners zeggen tegen persbureau AP dat er nog meer mensen aan boord waren, maar dat een aantal na het ongeluk op de vlucht is geslagen uit angst om opgepakt te worden door de immigratiediensten. Ze zouden bebloed nabijgelegen wijken in zijn gestrompeld.

Mexico betaalt uitvaarten

Getuigen vertelden aan AP dat ze van overlevenden hebben gehoord dat de migranten in de buurt van de grens met Guatemala zijn ingestapt. Ze zouden tussen de 2500 en 3500 dollar hebben betaald om naar de centraal gelegen Mexicaanse deelstaat Puebla gebracht te worden, vermoedelijk om daarna naar de grens met de VS verplaatst te worden.

De afgelopen maanden houden de Mexicaanse autoriteiten groepen migranten die te voet naar de VS trekken vaker tegen, maar migranten worden nog steeds vaak door smokkelaars in vrachtwagens naar de noordelijke grens gebracht. Regelmatig worden ze daarbij het slachtoffer van ernstige ongelukken.

Migranten die betrokken zijn geweest bij dit soort ongelukken, mogen vaak tijdelijk in Mexico blijven omdat ze worden gezien als slachtoffers van een misdrijf. Ook bij de overlevenden van vandaag is dat het geval. Ze krijgen een visum op humanitaire gronden. De Mexicaanse regering heeft toegezegd te helpen met het identificeren van de doden en te betalen voor hun repatriëring en uitvaart.