Slot brengt de ene na de andere tiener en ziet Feyenoord met 2-1 winnen

Feyenoord heeft de groepsfase in de Conference League afgesloten met een 2-1 overwinning op Maccabi Haifa. Het duel werd gekenmerkt door een steeds lagere gemiddelde leeftijd aan Rotterdamse zijde. Bij het laatste fluitsignaal stond er zelfs een 16-jarige binnen de lijnen.

Trainer Arne Slot had voor het sluitstuk in groep E een flink deel van de reservetroepen laten opdraven. Zo mocht de succesvolle pinchhitter Cyriel Dessers het weer eens een keer vanaf de aftrap binnen de lijnen proberen en kreeg Mark Diemers na zijn korte invalbeurt van zondag tegen Fortuna Sittard de gelegenheid zich wat langer te manifesteren.

Met de personeelswisselingenwilde Slot zijn sleutelspelers rust gunnen in deze volle decembermaand, maar deels was hij er ook toe gedwongen. Gernot Trauner en Orkun Kökçü waren geblesseerd, Guus Til zat een schorsing uit en in Iran zien ze liever niet dat international Alireza Jahanbakhsh een wedstrijd afwerkt tegen een ploeg uit Israël.

Bijlow terug onder de lat

Justin Bijlow was na zijn coronabesmetting weer terug onder de lat bij de Rotterdammers en hij zag van een afstandje hoe halverwege de eerste helft Dessers de ene na de andere kans kreeg, maar telkens doelman Roi Mishpati op zijn weg vond.

Het bleek echter viermaal is scheepsrecht te zijn in De Kuip. In de 38ste minuut bracht de bedrijvige Diemers de Belgische spits in stelling en deze keer was het met een schuiver wel raak.