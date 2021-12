Vitesse klaart klus tegen Mura en neemt plaats in de wachtkamer

Door een 3-1 overwinning op het Sloveense Mura heeft Vitesse zichzelf een dienst bewezen in de jacht op een ticket voor de knock-outfase van de Conference League, al had de uitgangspositie nog beter kunnen zijn.

De ploeg van trainer Thomas Letsch had niet alleen baat bij een zege op Mura, maar ook eentje met liefst ruime cijfers. Thomas Buitink gaf daarvoor na drie minuten het startsein. Na een inzet van Loïs Openda, losgelaten door keeper Marko Zalokar, benutte hij de rebound.

Vitesse denderde door en stond na 45 minuten met 3-0 voor. Na een lange trap van Houwen profiteerde Openda van zwak verdedigen aan Sloveense kant. Even later zei Daan Huisman dankjewel na een dramatische opbouw bij Mura.

In de tweede helft kregen de Arnhemmers kansen op meer, maar onder anderen Maximilian Wittek wist Zalokar niet te passeren. De 3-1 van Amadaj Marosa tien minuten voor tijd deed daardoor extra pijn.

Vitesse neemt nu plaats in de wachtkamer en zal moeten afwachten wanneer Tottenham en Stade Rennais in actie komen. Door het competitieduel van de Engelsen van zondag tegen Brighton is inmiddels ook een streep gehaald.