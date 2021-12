Duits OM eist 8 jaar tegen Nederlandse sekteleider Robert B.

In het Duitse Kleef heeft het Openbaar Ministerie acht jaar gevangenisstraf geëist tegen de Nederlandse sekteleider Robert B. De Duitse justitie verdenkt de man van seksueel misbruik van een vrouw die lid was van zijn in Goch gevestigde sekte Orde der Transformanten.

B. wordt verdacht van het misbruik van de vrouw van haar 12e tot haar 25ste jaar. Het misbruik ging volgens het Duitse OM door totdat de politie in oktober vorig jaar het klooster binnenviel in Goch, net over de grens bij Gennep, waar de van oorsprong Nederlandse sekte zetelde.

'Slachtoffer heeft verklaringen verzonnen'

De zitting vond vandaag plaats achter gesloten deuren vanwege de intieme zaken die er besproken werden. Daarom geeft de rechtbank ook geen toelichting op de eis.

De verdediging van B. pleitte eerder al voor vrijlating van hun cliënt omdat die onschuldig zou zijn. Volgens de advocaten van B. heeft het slachtoffer de verklaringen verzonnen.

De uitspraak in deze zaak wordt verwacht op 30 december.