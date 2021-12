Frustraties om late boosterprik, chronisch zieken wijken uit naar buitenland

Illya Soffer van IederIN hoort van meer patiënten dat ze uitwijken naar het buitenland. Nederlanders melden zich onder meer in Wenen (Oostenrijk), Aken (Duitsland) en Lille (Frankrijk).

Soffer: "De afgelopen week zagen we op social media dat mensen naar Frankrijk en Duitsland uitwisselden waar je naartoe kan. Dit is niet hoe we onze gezondheidzorg moeten regelen. Ik denk zelfs dat het een beetje link is om naar een systeem te gaan waarin mensen als ze zich niet beschermd voelen in Nederland een soort gezondheidsasiel moeten gaan halen. Ik zou zeggen: daar moeten we echt, echt, echt een stokje voor steken."

Geen voorrang

Het ministerie van Volksgezondheid laat in een reactie weten dat ze op basis van advies van de Gezondheidsraad heeft besloten om mensen met een medische indicatie geen voorrang te geven. 'Het is niet nodig om hen voorrang te geven omdat ze evenveel risico lopen als leeftijdsgenoten', aldus het ministerie.

'Mensen met een ernstige immuunstoornis hebben volgens het ministerie via hun medisch specialist al wel een derde prik aangeboden gekregen. De bescherming van de algehele bevolking tegen ziekenhuisopname is nog hoog, in de 90 procent. (Voor twintigers en dertigers is dit dus nog net wat meer).', aldus het ministerie.

In Europees verband is volgens het ministerie afgesproken dat de lidstaat die de laatste vaccinatie heeft gezet, ook verantwoordelijk is voor de registratie van de vaccinatie.

Lagas vindt het opvallend dat ze gelijk wordt geprikt met haar gezonde 35-jarigen. "Daarmee heeft de overheid niet meegenomen dat ik anderhalve maand eerder dan mijn leeftijdsgenoten ben geprikt. Ik ben dus anderhalve maand veel kwetsbaarder."