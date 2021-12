Levenslang Nieuw-Zeelands rookverbod jongeren 'een mijlpaal'

Een generatie creëren waarvan niemand meer rookt, dat is wat Nieuw-Zeeland wil. Om dat te bereiken kunnen jongeren die volgend jaar 14 worden nooit meer legaal sigaretten kopen, kondigde het land vandaag aan. De leeftijdsgrens voor tabak gaat in het jaar dat zij 18 worden elk jaar met een jaar omhoog.

Zo kunnen in de loop van de tijd steeds minder mensen sigaretten kopen en wordt tabak stap voor stap uitgebannen. In 2040 kunnen bijvoorbeeld alleen nog mensen ouder dan 32 sigaretten kopen.

"Een mijlpaal", zegt Marc Willemsen van het Trimbos-instituut. "Dit is het eerste land dat zo'n maatregel neemt. In Madagascar is zo'n plan gesneuveld in het parlement", zegt Willemsen, die ook bijzonder hoogleraar tabaksontmoediging aan de Universiteit van Maastricht is. Ook in Nieuw-Zeeland moet het parlement zich nog over het plan buigen, maar dat lijkt een formaliteit. De regerende Labour Party heeft een meerderheid.

Willemsen hoopt dat andere landen zich door Nieuw-Zeeland laten inspireren. Hij noemt het plan vooral een belangrijk signaal. In 2025 wil de regering dat minder dan 5 procent van de bevolking rookt. Het percentage rokers is al naar beneden gegaan, naar zo'n 13 procent. "Hiermee geeft Nieuw-Zeeland aan dat de eindfase is aangebroken om die rookvrije generatie te bewerkstelligen."

Leeftijd van 18 naar 21

Ook Anton Kunst, hoogleraar sociale epidemiologie verbonden aan het Amsterdam UMC, begrijpt dat Nieuw-Zeeland tot zo'n maatregel overgaat: "Het zal zeker effectief zijn." Hoe langer je uit kunt stellen dat jongeren beginnen met roken, hoe minder er mee zullen beginnen. "De meeste jongeren beginnen zo rond hun veertiende te experimenteren met roken. Vervolgens kan het een paar jaar duren voor ze verslaafd zijn. Rond hun zestiende, zeventiende roken ze dan dagelijks."

Toch ziet Kunst er niet per se iets in om de maatregel ook hier in te voeren: "Bepaalde generaties iets verbieden kan juridisch misschien een heikel punt zijn. Dat neigt naar discriminatie." Het verhogen van de leeftijd waarop je tabak kunt kopen van 18 naar 21 is wat Kunst betreft haalbaarder: "In een aantal Amerikaanse staten is dat al gebeurd."

Nieuw-Zeelanders reageren op het rookverbod voor jonge generaties: