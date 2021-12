Bedrijvige Danjuma gidst Villarreal naar knock-outfase Champions League

Met Arnaut Danjuma in de hoofdrol heeft Villarreal zich ten koste van Atalanta Bergamo geplaatst voor de achtste finales van de Champions League. De Spaanse club won het door sneeuwval uitgestelde duel met 2-3. Danjuma trof twee keer doel in Noord-Italië.

Villarreal, momenteel slechts dertiende in La Liga, verdedigde zijn tweede plek in groep F daarmee met succes. Alleen bij winst was Atalanta, dat een punt minder had, spekkoper geweest. Nu vervolgen de Italianen, met Marten de Roon, Hans Hateboer en Teun Koopmeiners, hun weg in de Europa League.