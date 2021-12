Bosz en Van Bronckhorst komen remise overeen in duel voor spek en bonen

Het treffen tussen trainers Peter Bosz en Giovanni van Bronckhorst in de Europa League heeft geen winnaar opgeleverd. Olympique Lyonnais en Rangers FC speelden met 1-1 gelijk in de afsluitende groepswedstrijd.

De Fransen, matig op dreef in de nationale competitie, waren als groepswinnaar al verzekerd van de knock-outfase van het toernooi. De Schotten wisten vooraf al dat plaatsing voor de tussenronde, tegen een nummer drie uit de Champions League, een feit was.

Eigen doelpunt

Daardoor was van spanning nauwelijks sprake. Tegen het einde van de eerste helft zette Scott Wright de formatie van Van Bronckhorst op voorsprong. Een eigen goal van Calvin Bassey kort na rust betekende de 1-1. Bij die stand zou het blijven.

In groep C werd Leicester City veroordeeld tot een vervolg in de Conference League na een 3-2 nederlaag bij Napoli. De Italianen gaan naar de tussenronde, omdat Spartak Moskou na de 1-0 zege bij Legia Warschau de groepswinst opeiste.