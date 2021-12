Deense premier verdedigt ruimen 17 miljoen nertsen: 'Het was druk'

De Deense premier Mette Frederiksen had het vorig jaar te druk om uit te zoeken of er een juridische basis was voor het ruimen van alle nertsenfokkerijen in het land. Zo verklaarde ze vandaag tegenover een parlementaire onderzoekscommissie waarom de beslissing zonder juridische basis werd genomen.

Frederiksen zat vandaag in het gerechtsgebouw van Kopenhagen meer dan vijf uur lang tegenover de nertsencommissie, die het ingrijpende besluit van vorig jaar onderzoekt. Ze vertelde daar dat zo'n rigoureuze beslissing alleen genomen mag worden als de regering van tevoren weet of er een juridische basis is. "Dat is die dag niet gebeurd. Ik heb daar geen andere verklaring voor dan dat het druk was", zei ze tijdens de hoorzitting.

De Deense regering besloot om de 17 miljoen nertsen te ruimen, nadat op een fokkerij een coronamutatie gevonden was. Het virus was op twaalf mensen overgesprongen. Toen de mutatie werd ontdekt, waarschuwden experts dat een nieuwe variant mogelijk gevolgen had voor de effectiviteit van vaccins. De paniek sloeg toe. Daarom was het volgens de regering nodig om snel te handelen en de dieren te doden.

'De juiste beslissing'

Voordat Frederiksen begon aan het verhoor vertelde ze aan verslaggevers dat het ruimen van de dieren de juiste beslissing was. Die had grote gevolgen voor nertsenfokkerijen in het land. Denemarken was wereldleider in de industrie van nertsenbond, en erkend door de modewereld voor de hoge kwaliteit van de pelsen. Bloedlijnen waar fokkers jarenlang aan werkten, werden door de beslissing van de overheid weggevaagd.

De commissie wil weten of Frederiksen wist dat het ruimen van de dieren illegaal was. Om de onderste steen boven te krijgen is gevraagd om al haar communicatie over de nertsenruiming te overhandigen. Precies de communicatie over dit onderwerp is verwijderd. Volgens de premier is dat gebeurd om veiligheidsredenen.

Zombienertsen

De ruiming kende een lange nasleep. De gedode nertsen werden in massagraven gestopt, maar ze waren niet diep genoeg begraven. De kadavers kwamen weer boven de grond uit doordat in de karkassen gas vormde tijdens de ontbinding. Internationaal en nationaal werd gesproken over "zombienertsen".

Vanwege de affaire bood Frederiksen in tranen haar excuses aan bij een fokkerij. De minister van landbouw trad af.