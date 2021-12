Universiteit Leiden schakelt omstreden camera's voorlopig uit

De Universiteit Leiden stopt voorlopig met het gebruik van camera's die bijhouden hoeveel mensen het gebouw in kwamen en hoeveel mensen er in onderwijsruimtes waren. De 'slimme camera's' leidden tot veel onrust en protesten onder medewerkers en studenten, die zorgen hadden over hun privacy.

De universiteit installeerde de camera's vorig jaar bij ingangen van universiteitsgebouwen en collegezalen. De camera's waren volgens de universiteit bedoeld om de studentenaantallen te meten. Volgens studenten kunnen de camera's echter veel meer, zoals het herkennen van het geslacht en zien of iemand een mondkapje draagt.

Studenten eisten daarom dinsdag dat de camera's uitgeschakeld zouden worden. Ze blokkeerden de ingang van een universiteitsgebouw aan de Cleveringaplaats. De studenten kregen bijval van meer dan 160 medewerkers van de universiteit, die eveneens het gevoel hadden dat hun privacy niet gewaarborgd zou zijn met de nieuwe camera's.

Time-out

De universiteit leek niet van plan de camera's weg te halen maar ging vanmiddag overstag en heeft de camera's uitgeschakeld, schrijft Omroep West. Volgens het college van bestuur is de onrust over de privacy die nu is ontstaan, aanleiding voor een time-out. "We betreuren dat medewerkers en studenten ongerust zijn geworden en leren hiervan dat we met onderwerpen die over privacy gaan nog zorgvuldiger moeten omgaan", zegt collegevoorzitter Annetje Ottow.

De reden van de koerswijziging is volgens de collegevoorzitter een brief van de Universiteitsraad. In de brief werd gevraagd om aandacht te besteden aan de ontstane onrust. Ook stond in de brief dat niet alleen de feitelijke privacy van belang is, maar ook het gevoel van privacy bij de mensen op de campus. "En die zorgen van studenten en medewerkers nemen we serieus", aldus Ottow.

Tijdens de time-out wil de universiteit verder onderzoek doen naar het gebruik van de classroomscanners. "Dat geeft ons ook de tijd om een zorgvuldige, externe audit naar het systeem te laten doen om extra waarborgen te hebben voor de veiligheid", laat de collegevoorzitter weten. "Daarnaast willen we zo snel mogelijk verder in gesprek gaan met de studenten en medewerkers die zorgen hebben."

Eerder vandaag stopte de Universiteit Utrecht na het protest bij de universiteit in Leiden ook al met een proef met slimme camera's.