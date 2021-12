PSV is klaar in Europa League na domper in Baskenland

Door het resultaat eindigt PSV als derde in Groep B achter AS Monaco en Real Sociedad en gaat nu verder in de Conference League.

Die tweede treffer van Real Sociedad, de huidige nummer 5 van La Liga, kwam net nadat Schmidt een dubbele wissel had doorgevoerd: Carlos Vinicius kwam in het veld voor Cody Gakpo en Noni Madueke verving Ritsu Doan. Maar amper zes minuten later stak Madueke, net terug van blessureleed, zijn hand op. Met een ogenschijnlijke spierblessure moest hij de strijd alweer staken.

Real Sociedad eindigt als tweede in Groep B en plaatst zich voor de playoffs om een ticket in de volgende ronde van de Europa League. En de Basken houden daarmee de perfecte score voor Spanje in stand: alle zeven clubs zijn ook na de winterstop Europees actief.

Maandag 13 december is de loting voor de playoffs in de knockoutfase van de Conference League.

Schmidt sprak zichzelf enigszins tegen in zijn wedstrijdanalyse. Enerzijds speelde PSV niet slecht, anderzijds "maakten we teveel fouten en was het niet onze dag vandaag". De Duitser zag dat Real Socidad niet veel countermogelijkheden kreeg van zijn spelers. "Maar voor rust waren we een beetje ongelukkig. Na rust was er veel mogelijk, maar na de rode kaart werd het moeilijk. Ze waren niet beter dan wij, ze scoorden op de goede momenten."

Cody Gakpo, die een uur meedeed bij PSV, baalde flink van de nederlaag. "De teleurstelling is zeker groot bij ons. Ik denk dat iedereen door wilde gaan in de Europa League. Maar dat is niet het geval. We moeten de knop nu omzetten en dan in de Conference League wedstrijden gaan winnen."