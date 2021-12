Man steekt zichzelf in brand in hoofdkwartier islamitische partij Tunesië

In de Tunesische hoofdstad Tunis heeft een man zichzelf in brand gestoken in het hoofdkwartier van de islamitische partij Ennahda. Volgens het staatspersbureau TAP is de man daarbij om het leven gekomen.

Bij de brand die daardoor ontstond zijn volgens TAP achttien mensen gewond geraakt, onder wie twee hooggeplaatste partijleden. De voormalige premier Ali Larayedh is daar een van. Hij wist te ontkomen aan de vlammenzee door op de tweede verdieping uit een raam te springen en liep daarbij een beenwond op.

Volgens Ennahda zou de man een partijlid zijn geweest. Mogelijk werkte hij bij de receptie van het gebouw.

Maandenlange machtsstrijd

De Ennahda verkeert in een diepe crisis sinds president Kais Saied na aanhoudende betogingen in juli premier Hichem Mechichi afzette. De werkzaamheden van het parlement werden toen voor onbepaalde tijd geschorst. Saied won in 2019 als onafhankelijke kandidaat de presidentsverkiezingen. Hij voerde al maandenlang een machtsstrijd met de partij en voelde zich genoodzaakt tot deze stap om de rust in het land te herstellen.

Saied zij dat hij geen staatsgreep wilde plegen, maar veel Tunesiërs zagen dat wel zo en gingen in de maanden daarna de straat op om te protesteren tegen de machtsovername. Inmiddels heeft Saied wel een nieuwe regering aangesteld. Daarin zit de eerste vrouwelijke premier in de Arabische wereld, maar het parlement is nog steeds geschorst.