Groepswinnaar AZ sluit eerste Conference League-fase af met zuinige zege

De thuisploeg, die niettemin begon zonder spits Vangelis Pavlidis, begon inderdaad energiek aan het duel. Zowel Dani de Wit als Jesper Karlsson verzuimde echter oog in oog met Patrik Carlgren toe te slaan, terwijl de Zweedse doelman paraat stond bij een afstandsschot van Fredrik Midtsjö.

AZ was al zeker van overwintering in Europa, maar dat was niet bij voorbaat reden om met het oog op de uitwedstrijd tegen Ajax van komende zondag de benen te sparen. "We willen laten zien dat wij de terechte poulewinnaar zijn", sprak trainer Pascal Jansen vlak voor zijn 50ste wedstrijd als hoofdcoach van de Alkmaarders.

AZ heeft de poulefase in de Conference League afgesloten met een zege voor lege tribunes. De groepswinnaar won in eigen huis door een late treffer zuinigjes met 1-0 van Randers FC. De nederlaag ten spijt mag ook de Deense formatie het Europese avontuur voortzetten, omdat concurrent FK Jablonec onderuit ging bij Cluj.

Daarna was het even gedaan met de dadendrang van AZ en moest Bruno Martins Indi zijn sterke lichaam inzetten om Simon Piesinger van scoren te houden. Vlak voor rust schoot Karlsson van dichtbij tegen zijn keepende landgenoot op.

Invallers slaan toe

Ook in de tweede helft had AZ weinig te duchten van de Deense tegenstander, maar zelf kwam het evenmin verder dan een omhaal van invaller Pavlidis die net overvloog. Het hoogstandje werkte kennelijk wel inspirerend, want kort daarop probeerde Vito Hammershoy-Mistrati aan de andere kant hetzelfde. Zijn inzet ging net naast.

Karlsson slaagde er na een lange pass van de Yukinari Sugawara net niet in zijn knappe aanname een passend vervolg te geven. Zijn schuiver ging rakelings naast. Twee invallers moesten eraan te pas komen om AZ aan de verdiende zege te helpen. Thijs Oosting sloeg in de 87ste minuut in de rebound toe na gegrabbel van Carlgren op een schot van Zakaria Aboukhlal.

Aboukhlal bood daarna ook Pavlidis nog een scoringskans, maar ook de tweede omhaal van de avond van de Griek zeilde over het vijandelijke doel.