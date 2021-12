'Nederlandse economie kan krimp Schiphol wel aan'

Ook Johan Vollenbroek, van Mobilisation for the Environment (MOB), en Matt Poelmans, voorzitter van de Bewonersdelegatie Omgevingsraad Schiphol, zien het schrappen van de overstappers als een belangrijk onderdeel van de oplossing. Poelmans: "We hebben laten uitzoeken dat ongeveer 100.000 van de 500.000 jaarlijkse vluchten van overstappers zijn. Daar hebben wij helemaal niks aan, alleen overlast."

De directe bijdrage van Schiphol aan de Nederlandse economie is bijna 1 procent. Op en rond Schiphol werkten volgens onderzoeksbureau Decisio in 2020 ruim 68.000 mensen. Buiten Schiphol delen toeleveranciers, taxibedrijven en het openbaar vervoer in de economische bedrijvigheid, goed voor naar schatting 114.000 banen.

Gisteren werd bekend dat er mogelijk ingrijpende maatregelen nodig zijn om de toekomst van Schiphol veilig te stellen. De luchthaven voldoet niet aan stikstofregels en regels op het gebied van overlast. Zonder ingrijpende maatregelen zou het aantal vliegbewegingen per jaar met 20 procent naar beneden moeten van 500.000 naar 400.000 vluchten per jaar.

Schiphol is internationaal een van de best verbonden luchthavens in de wereld, ook is het een belangrijke vrachtluchthaven. En dat moet zo blijven, vindt Theo Henrar van FME, de vereniging van technologische bedrijven: "Schiphol is een levensader voor de Nederlandse economie. 60 procent van onze bedrijven exporteert en als je dat wilt blijven doen, moet Schiphol vol kunnen blijven draaien. We hebben er niks aan als we Schiphol marginaliseren tot een regiovliegveld."

Vollenbroek is het daar niet mee eens: "Het is een grote fout om te denken dat de economische groei in Nederland wordt veroorzaakt door de luchtvaart. Het is precies andersom. De luchtvaart neemt toe door stijgende welvaart."

'Nederland blijft aantrekkelijk'

Manshanden was dertig jaar geleden nog voor groei van Schiphol vanwege werkgelegenheid. "Wat mij van gedachte heeft doen veranderen, is dat de Schiphol Group structureel geen belangstelling heeft voor de nadelen van luchtvaart." Nu ziet hij geen negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid, omdat door de krapte mensen zo een baan vinden. "Daarbij mag werkgelegenheid nooit als argument gebruikt worden als die ten koste gaat van de gezondheid van betrokken mensen. Dat is iets uit de 19de eeuw."

Wat betreft zakelijke vluchten voorziet Manshanden weinig problemen: "De zakelijke centra bevinden zich niet in Nederland dus dat kunnen we ons veroorloven. We hebben niet zoveel zakelijke vliegers." Volgens onderzoek uit 2018 van Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid is 78 procent van de vluchten voor vakantiegangers, 13 procent voor familiebezoek en 7 procent voor zakelijke reizigers. "Nederland blijft ook aantrekkelijk voor mensen uit het buitenland", zegt Manshanden, "Het Rijksmuseum verandert niet van locatie."