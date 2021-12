Kabinet-Rutte IV bijna rond, 'we naderen het einde'

VVD, D66, CDA en de ChristenUnie zijn dicht bij een akkoord over een nieuw kabinet. De kans is groot dat de vier partijen begin volgende week het coalitieakkoord presenteren, zo bevestigen bronnen aan de NOS. Vanavond zaten de onderhandelaars en informateurs Remkes en Koolmees van 13.00 uur tot 23.00 uur bij elkaar. Een definitief akkoord is er nog niet, zo zeiden partijleiders na afloop. Maar er klonk optimisme. "We hebben vorderingen gemaakt. We naderen het einde", zei CU-leider Segers. D66-leider Kaag zei dat ze "goede moed" had dat er een "mooi en ambitieus" akkoord uit komt. En CDA-leider Hoekstra sprak over een "productieve avond". "We zijn een heel eind gekomen." Alleen VVD-leider Rutte wilde nog niets kwijt en liep weg met de woorden "we zeggen pas wat als we er uit zijn":

'Het was goed', klinkt het eensgezind in Den Haag - NOS

D66-leider Kaag zei dat ze "goede moed" had dat er een "mooi en ambitieus" akkoord uit komt. En CDA-leider Hoekstra sprak over een "productieve avond". "We zijn een heel eind gekomen." Alleen VVD-leider Rutte wilde nog niets kwijt en liep weg met de woorden "we zeggen pas wat als we er uit zijn". Morgen wordt vanaf vroeg in de middag onderhandeld en komen nog een aantal organisaties langs, zoals bijvoorbeeld de Stichting van de Arbeid, de IPO, de VNG en de Unie van Waterschappen. Teksten Voorafgaand aan de uiteindelijke presentatie van het coalitieakkoord hebben de Kamerleden van de vier partijen het stuk al gelezen, eventueel wijzigingen aangebracht en hun definitieve fiat gegeven. Het is nog onbekend wanneer de teksten naar deze Kamerleden gaan. De presentatie van het coalitieakkoord betekent nog niet dat het nieuwe kabinet-Rutte IV dan snel op het bordes bij de koning staat. Er volgt nog een debat met de Tweede Kamer en dan wordt VVD-leider Rutte aangewezen als formateur, die de ministersploeg gaat samenstellen. Hij kan daar de kerstvakantie voor gebruiken. Rekeningrijden In het coalitieakkoord zijn volgens ingewijden afspraken gemaakt over miljardeninvesteringen in grote problemen zoals het klimaat, het woningtekort en de aanpak van de stikstofproblematiek.

NOS-verslaggever Ron Fresen: lastigste punten nu op tafel "We horen dat de allerlaatste punten nu op tafel liggen, maar het zijn wel de lastigste punten die politiek gevoelig liggen of bij een of meer partijen pijn doen. Dat hebben ze wel tot het laatste bewaard. Toch ziet het er wel naar uit dat dit niet meer gaat mislukken. Mogelijk is er snel witte rook en dan begin volgende week, misschien maandag of dinsdag, de presentatie van de plannen."