Kabinet-Rutte IV bijna rond, begin volgende week presentatie

VVD, D66, CDA en de ChristenUnie zijn dicht bij een akkoord over een nieuw kabinet. De kans is groot dat de vier partijen begin volgende week het coalitieakkoord presenteren, zo bevestigen bronnen aan de NOS.

Vanavond zitten de onderhandelaars en informateurs Remkes en Koolmees nog bij elkaar, maar na afloop zullen de partijen nog niet openbaar maken dat dat ze met elkaar een vierde kabinet-Rutte gaan vormen. "Vanavond geen witte rook", zo laat een betrokkene zojuist weten.

Voor de presentatie van het coalitieakkoord, waarin de belangrijkste afspraken staan voor de komende regeerperiode, hebben de fracties van de vier partijen al hun fiat gegeven, al kunnen ze nog wijzigingen aanbrengen.

Dat betekent nog niet dat het nieuwe kabinet-Rutte IV dan snel op het bordes bij de koning staat. Er volgt nog een debat met de Tweede Kamer en dan wordt VVD-leider Rutte aangewezen als formateur die ministersploeg gaat samenstellen.

Rekeningrijden

In het coalitieakkoord zijn volgens ingewijden afspraken gemaakt over miljardeninvesteringen in grote problemen zoals het klimaat, het woningtekort en de aanpak van de stikstofproblematiek.