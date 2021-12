Getergde Verstappen: 'Het is niet eerlijk, ik word als boosdoener neergezet'

Het zag er pakweg een maand geleden zo rooskleurig uit: Max Verstappen had een comfortabele voorsprong en leek op weg naar zijn eerste wereldtitel. Maar regerend kampioen Lewis Hamilton heeft door drie imponerende grand prix-zeges op rij het gat gedicht. De gemoederen waren al verhit, maar met de apotheose in zicht stijgt de spanning tot het kookpunt. Voor de hoofdrolspelers in de aanstaande F1-thriller wordt het steeds moeilijker het hoofd koel te houden. Op het Yas Marina-circuit in Abu Dhabi is het scenario helder: Hamilton breekt alle records met zijn achtste titel óf Verstappen verovert voor het eerst de kroon in de koningsklasse. Zevenvoudig kampioen Hamilton heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een meester in de psychologische oorlogsvoering. Sluw probeert de 36-jarige Brit in Abu Dhabi de pressie van zich af te praten en zijn rivaal onder druk te zetten. "Ik ben zo trots op mijn team en de mensen op het hoofdkwartier. We hadden niet de beste auto en dat we nu in een nek-aan-nek-race zitten is al ontzettend knap. We hebben geweldige veerkracht getoond en een erg goede reeks neergezet. Nu moet ik het afmaken."

Lewis Hamilton - AFP

Behendig pareert de Mercedesrijder vragen over de inmiddels ijzige relatie met zijn Nederlandse uitdager. "Ik ga geen energie steken in dingen die afleiden. Ik focus op wat ik kan beïnvloeden. Niet het verleden, wel de toekomst. Niet op anderen, wel op mezelf. Ik heb het eerder meegemaakt. Ik weet wat er op me af komt en zal ermee dealen." Verstappen benadrukt in Abu Dhabi dat een titelstrijd niet alleen stress geeft. Er zit ook een andere kant aan de medaille. "Ik heb dit jaar een erg goede auto en dat maakt je leven een stuk gemakkelijker. Je hoeft minder in te halen en minder risico te nemen dan in de middenmoot. Soms is je teamgenoot je enige tegenstander. Je komt minder snel in de problemen." Minder koel is Verstappen als de incidenten uit het recente verleden ter sprake komen. De wedstrijdleiding wees diverse keren Verstappen aan als hoofdschuldige bij aanvaringen met Hamilton. In Saudi-Arabië greep de Limburger niet alleen naast de zege: hij kreeg ook twee tijdstraffen opgelegd. Puntenaftrek Weliswaar zonder consequenties voor zijn resultaat, maar enigszins vergelijkbaar met een gele kaart bij voetbal: pas op! Bij een volgend vergrijp volgt een stevige ingreep. De FIA (autosportfederatie) liet donderdag weten dat puntenaftrek tot de opties behoort bij onsportief gedrag. Verstappen wast zijn handen in onschuld. "Ik ben het niet eens met de dingen die de afgelopen weken zijn gebeurd. Ik word steeds als de boosdoener gezet. Het is niet eerlijk. Het is duidelijk dat de regels niet voor iedereen hetzelfde worden toegepast. Ik krijg straf voor dingen waar andere coureurs mee wegkomen. Ik zat in Saudi-Arabië helemaal niet fout. Bij de herstart gingen we allebei buiten de lijn. Als Lewis mij van de baan drukt, krijgt hij een waarschuwing en ik krijg een straf. Dat vind ik onterecht. Nog steeds. Zo hoort het niet te gaan."

Max Verstappen in actie tijdens de Grote Prijs van Saudi-Arabië - AFP

Hamilton heeft een hele andere lezing. "Ik zat er niet naast, maar was Max voorbij. Ik kwam niet buiten de lijn." En dat hij met een provoverende tekst ('Fuck Off") op zijn felle sweater de paddock binnen kwam wandelen? "Daar zit niks achter. Ik heb de trui niet zelf gemaakt en las het pas toen ik hem aantrok. Het is gewoon toeval." 'Crazy guy' En dat hij Verstappen tijdens en na de race in Djedda een 'crazy guy' noemde? Daar moeten we volgens hem ook niet te zwaar aan tillen. "Tijdens een grand prix giert de adrenaline door je lijf. Een race is een emotionele achtbaan. Dan zeg je wel eens dingen die je niet echt meent of letterlijk zo bedoelt. Het is meer beeldspraak. En het is ook gewoon zo. Coureurs zijn allemaal een beetje gek. Anders stap je niet in deze auto's." De WK-ranglijst is onwerkelijk: 369,5 om 369,5. Een favoriet aanwijzen is onmogelijk. Hamilton lijkt wind mee te hebben, maar Verstappen heeft een race meer gewonnen en dat geeft bij de huidige stand de doorslag.

Scenario's Abu Dhabi Formule 1 - NOS

Eerder dit seizoen kroop Verstappen soms in de underdogrol; na drie nederlagen op rij heeft hij die positie ingeruild voor een slachtofferrol. "Ze behandelen me anders. Het is niet correct. Ik verander niets en blijf racen zoals ik doe. Als anderen het mogen mag ik het ook. Ik heb niets gedaan of gezegd waar ik spijt van heb. Het enige wat ik wil dat het eerlijk is voor iedereen. De wedstrijdleiding is dit jaar niet consistent." Hilariteit Helder is Verstappen over zijn doel in Abu Dhabi. "Ik ben hier om deze race te winnen. Zo pak je doorgaans een titel." Vervolgens leidt een vraag van een Duitse journalist tot hilariteit in de perszaal. "Ga je Max feliciteren als hij wereldkampioen wordt?" "Ja, ik ga mezelf zeker feliciteren, haha. En ik ga Lewis ook feliciteren. Natuurlijk! Als het tenminste eerlijk is gegaan." De rivaliserende renstal Mercedes kan bij Verstappen weinig goeds mee doen. "Ik heb dit jaar een hele andere kant van dat team leren kennen. En niet op een positieve manier", deelt hij een sneer uit. Red Bull Racing is er de afgelopen weken niet in geslaagd de verdachte doorbuigende achtervleugel van Hamilton illegaal te laten verklaren. Verstappen laat de affaire rusten. "We kunnen helaas niet meer checken hoe hun auto eerder was, maar er waren duidelijk dingen aan de hand." Voor Hamilton is op zijn hoede. "Max heeft hier vorig jaar gewonnen, dus hij zal ongetwijfeld sterk zijn. Maar wij hebben de zaken nu ook goed voor elkaar." "We willen allebei winnen en daar moet hier om draaien. Niet om beslissingen van de wedstrijdleiding", vult Verstappen aan. We hebben er alles aan gedaan en hebben er alles voor over. Ik denk dat Lewis en ik dit jaar een goede show met prima races hebben neergezet. Dat gaan we hier ook doen, maar ik kan niet voorspellen wat er gaat gebeuren."