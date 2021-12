Er waait andere politieke wind in Israël, orthodoxe Joden vrezen religieuze hervormingen

Vrouwen in verzet bij de Klaagmuur: 'Israël kan vrouwen niet ontzeggen om Joods te zijn' - NOS

Bij de Klaagmuur maken orthodoxe Joden de dienst uit, eigenlijk al sinds Israël in 1967 Oost-Jeruzalem veroverde, waar het heiligdom ligt. De afgelopen decennia streden leden van andere Joodse stromingen voor een volwaardige alternatieve gebedsplek bij de muur. Tot dusverre was dat tevergeefs.

Maar sinds dit jaar waait er een andere politieke wind in Israël. Voor het eerst in lange tijd zitten de ultra-orthodoxe partijen namelijk in de oppositie. Dat geldt ook voor hun belangrijkste bondgenoot, oud-premier Benjamin Netanyahu.

De nieuwe regering maakt van die gelegenheid gebruik om de orthodoxe greep op het Joodse geloof in Israël te verzwakken. Het blijft daarbij niet bij de Klaagmuur. De minister van religieuze zaken wil onder meer de zeggenschap van orthodoxe rabbijnen over bekeringen tot de Joodse religie beperken, en de certificering van koosjer eten op de schop nemen.

'Oorlog om het Joodse volk'

De ultra-orthodoxe partijen in het Israëlische parlement hebben de regering vanwege de plannen de oorlog verklaard. Volgens de leider van een van die partijen is sprake van "een oorlog om de toekomst van het Joodse volk". De minister van religieuze zaken krijgt zelfs zware beveiliging, nadat een extremistische Joodse groepering hem vogelvrij had verklaard.

Ook orthodoxe rabbijnen zijn tegen de hervormingen. "De plannen zijn verschrikkelijk", zegt rabbijn Eliezer Simcha Weiss, een van de leden van het Israëlische opperrabbinaat. "Het Jodendom is gebaseerd op tradities. Die kun je niet in een paar maanden veranderen."

"Zeer alarmerend", noemt ook de ultra-orthodoxe rabbijn Yehoshua Pfeffer de plannen van de regering. "Het zijn zware tijden voor onze gemeenschap, de haredim. Hervormingen rond de Klaagmuur zie ik absoluut niet zitten, en ik maak me ook grote zorgen over de plannen met bekeringen. Je hebt het over toegang tot het Joodse volk, daar moet je heel voorzichtig mee zijn.'