'Smalltown Boy' Steve Bronski van Bronski Beat overleden

"Verdrietig om te horen", reageert Jimmy Somerville op het overlijden. "Het was een getalenteerde en heel muzikale man. Met hem samenwerken aan zoveel nummers, en het nummer dat ons leven veranderde, was ontzettend leuk."

Steve Bronski, de medeoprichter en toetsenist van de popgroep Bronski Beat is op 61-jarige leeftijd overleden. De groep, verder bestaande uit zanger Jimmy Sommerville en muzikant Larry Steinbachek werd begin jaren 80 bekend met de synthpop-hits Smalltown Boy, Why? en een cover van het nummer I Feel Love van Donna Summer.

Sad to hear Steve Bronski has died. He was a talented and a very melodic man. Working with him on songs and the one song that changed our lives and touched so many other lives, was a fun and exciting time. Thanks for the melody Steve. Jimmy x pic.twitter.com/VfxbtZu1Nx

In de bijbehorende video was te zien hoe Somerville werd achtervolgd door een homofobe bende, naar huis werd gebracht door de politie en thuis niet werd begrepen, voordat hij op de trein stapte om een nieuw leven te beginnen met Bronski en Steinbachek.

Opvallend voor die tijd was dat de Britse groepsleden er openlijk voor uitkwamen dat ze homoseksueel waren en daar in hun nummers ook over zongen. Zo gaat hun debuutnummer Smalltown Boy bijvoorbeeld over een jonge homoseksuele man die de bekrompenheid van een klein dorp verruilt voor de vrijheid van de grote stad.

Het thema van het nummer lag Bronski na aan het hart. In 1984 vertelde hij in muziekblad Melody Maker over zijn frustratie dat zijn familie zijn seksuele geaardheid niet wilde erkennen.

Ook voor veel andere jonge homo's was het nummer van grote betekenis, kreeg hij later vaak te horen. "In die tijd waren we gewoon drie homoseksuele jongens die een band begonnen, we voelden ons toen geen onderdeel van een bepaalde beweging", zei Bronski in een interview in The Guardian in 2018. "Natuurlijk zou vele jaren later blijken dat er meer homoseksuele artiesten waren dan ze ons wilden doen geloven."

Het nummer werd een grote hit en stond wekenlang hoog in de Britse hitlijsten. In Nederland stond het nummer in 1984 twee weken op nummer 1. Vorig jaar stond Smalltown Boy in de Top 2000 op nummer 813.