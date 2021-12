Stadion NEC wordt verstevigd: 'In alle tribune-elementen zit een constructiefout'

"Een beetje licht in de duisternis." Zo omschrijft NEC-directeur Wilco van Schaik het plan om vanaf 15 januari weer te gaan voetballen in De Goffert.

Op 17 oktober stortte een deel van het uitvak in na afloop van het verhitte duel met rivaal Vitesse. Sindsdien zijn er geen fans welkom. Een zwart scenario, waarbij het restant van het seizoen geen publiek aanwezig mag zijn, spookte even door het hoofd van Van Schaik.

Dat lijkt nu van de baan. "Uit onderzoek van ingenieursbedrijf Royal HaskoningDHV is gebleken dat in alle tribune-elementen een constructiefout zit", aldus de algemeen directeur. "We hebben nu een aantal mogelijkheden om het stadion te verstevigen."