Politie maakt verdachte 'levensecht' met 3D-afbeelding

De animatie is gebaseerd op een compositietekening uit 2010. Door de man 'levensecht' te maken met behulp van nieuwe beeldtechnieken hoopt de politie na elf jaar alsnog de zaak op te lossen.

De politie heeft voor het eerst een 3D-weergave gemaakt om een verdachte op te sporen. Met het beeld hoopt de politie dat duidelijk wordt wie in 2010 twee meisjes van 13 en 15 seksueel heeft misbruikt in Vlaardingen en Schiedam.

De politie denkt dat de verdachte destijds tussen de 35 en 45 jaar oud was. Hij had een 'opvallend buikje' en vermoedelijk destijds al weinig haar, staat in het persbericht.

De verdachte sprak zijn slachtoffers aan toen ze hun fiets wilden parkeren in de kelderbox. Hij vroeg om een fietspomp en bedreigde hen daarna met een mes. Twee meisjes werden slachtoffer; een derde meisje wist te ontkomen. De dader is dus nooit gepakt, hoewel er dna van hem is aangetroffen.