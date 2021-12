'Snelle doorstart Heiploeg niet volgens de regels'

Een snelle doorstart gebruiken om werknemers te ontslaan of slechtere arbeidsvoorwaarden te geven mag niet, dat geldt ook voor de Groningse garnalenpeller Heiploeg. Advocaat-generaal Pitruzzella concludeert dat in een advies aan het Europees Hof van Justitie.

De Nederlandse Hoge Raad heeft het Europees Hof om advies gevraagd in de langslepende zaak tussen vakbond FNV en de garnalenpeller. De eerste stap daarvan is het advies van advocaat-generaal Pitruzzella. Het advies is een opsteker voor de 390 werknemers die de dupe waren van het flitsfaillissement van Heiploeg in 2015.

Bovendien is de conclusie nogmaals een aanwijzing dat de Nederlandse rechters te soepel lijken om te gaan met dergelijke flitsfaillissementen. Een nieuwe wet die ontslagen via dit soort faillissementen mogelijk moeten maken, gaat wellicht niet door als de Europese rechters dit advies volgen.

Ontslagen

Heiploeg ging in 2014 failliet. Nog dezelfde dag maakte het Zoutkampse garnalenbedrijf een doorstart onder de vleugel van het Katwijkse visconcern Parlevliet & Van der Plas.

De sorteerbanden kwamen niet stil te staan, maar van de 390 werknemers werden er wel 90 ontslagen. De rest bleef achter met verslechterde arbeidsvoorwaarden.

Vakbond FNV spande een rechtszaak aan. Bij de rechtbank en het gerechtshof kreeg de vakbond ongelijk. Ook de Hoge Raad gaf Heiploeg vorig jaar nog gelijk in een tijdelijke uitspraak. Maar volledig overtuigd was de Hoge Raad niet.

Kinderdagverblijf als voorbeeld

Een vergelijkbare snelle doorstart bij een kinderopvangketen waarbij ontslagen vielen - de Smallsteps-zaak - oordeelde het Europees Hof namelijk in 2017 dat die praktijk niet mag. Smallsteps heeft toen 11 miljoen euro betaald aan de ontslagen werknemers.

Daarom vroeg de Hoge Raad vorig jaar ook in de Heiploeg-zaak om het oordeel van het Europees Hof. De advocaat-generaal stelt nu dat er geen wezenlijk verschil is met de Smallsteps-zaak. Ook in het geval van Heiploeg geldt: werknemers hebben bij een snelle doorstart in beginsel recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als voorheen.

Wachten op definitieve uitspraak

"Dit is een fijne conclusie", zegt een blije FNV-woordvoerder. "De Hoge Raad stelde vragen die sturend waren om af te mogen wijken van Smallsteps. Maar daar gaat de advocaat-generaal niet in mee."

"Het is nu nog even wachten op de definitieve uitspraak van het Hof", zegt de woordvoerder. Die volgt naar verwachting volgend jaar.

Heiploeg is vandaag niet bereikbaar voor commentaar.