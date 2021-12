Handbalsters laten winst bijna glippen tegen Roemenië

Na de puntendeling in de afsluitende groepswedstrijd tegen Zweden (31-31) hoopte Nederland de volgende poulefase niet alleen te kunnen beginnen met een zege, maar ook aan het doelsaldo te werken. Maar Roemenië, dat bij het EK van een jaar geleden nog met 35-24 onder de voet was gelopen, had andere plannen. Met goed verdedigend werk wist het de titelverdediger in toom te houden, terwijl het zelf herhaaldelijk doorkwam op de cirkel.

De Nederlandse handbalsters zijn de tweede ronde op het WK in Spanje begonnen met een krappe zege. In Castellón werd na een 17-14 ruststand en 26-21 tussenstand ternauwernood met 31-30 gewonnen van Roemenië. Een krappe maar wel uiterst belangrijke overwinning in de strijd met Noorwegen en Zweden om de twee tickets voor de kwartfinales.

Nederland liep weg naar 22-16, maar Roemenië, dat in de voorrondegroep alleen van Noorwegen had verloren, knokte zich enigszins terug, toen Danick Snelder na een overtreding twee minuten naar de kant moest. Oranje profiteerde even later ook van een overtalsituatie en zag doelvrouw Tess Wester ook nog een duit in het zakje doen door de bal in het verlaten doel aan de overkant te mikken: 26-21.

Terwijl Roemenië bleef knokken voor een beter resultaat, stokte de productie aan Nederlandse zijde waar slordigheden hoogtij vierden. Zeven minuten voor tijd was het verschil zelfs teruggebracht tot één doelpunt (28-27), voor Tijsterman het sein om de vrouwen weer even toe te spreken. Tevergeefs: met een zevenmeter bracht Cristina Laslo bracht het duel in evenwicht: 29-29.