Spekenbrink reageert op leegloop Team DSM: 'We beschermen de groepsdynamiek'

Jai Hindley, die in 2020 als tweede eindigde in de Giro en in diezelfde ronde ook een etappezege pakte, is overgestapt naar BORA-hansgrohe. En in 2020 besloot Marc Hirschi al te vertrekken. De jonge Zwitser had zichzelf in de kijker gereden met een etappezege in de Tour de France en de winst in de Waalse Pijl. Hij rijdt inmiddels voor UAE Team Emirates.

"Ik ga niet zeggen dat dat leuk is", reageert Spekenbrink, die vervolgens wat context geeft aan de kritiek. "Dat waren renners die heel graag wilden blijven destijds, maar geen nieuw contract kregen. Dat is natuurlijk geen representatieve groep."

"De enige regel die we hebben, is dat mensen het graag samen moeten willen doen", gaat Spekenbrink verder. "Dat de mensen ook de bereidheid hebben om positieve energie aan elkaar te geven. Dan is het leuk en dat beschermen we ook. Niet alleen naar die ene renner maar juist ook naar de andere renners die zo gepassioneerd met elkaar bezig zijn."

"Dan trekken we wel eens een grens", is Spekenbrink duidelijk. "Dan weten we dat renners naar de uitgang gaan. Dat is in de wielersport misschien niet heel gebruikelijk, maar als je in een andere teamsport kijkt wel. Daar bescherm je ook de dynamiek in de groep en zet je iemand wel eens terug in een tweede elftal."

"Het is zonde als mensen daarom moeten vertrekken, maar als we dat niet doen, weten we dat ons niveau naar beneden gaat."

Geen onrust bij Bol

Sprinter Cees Bol trekt zich niet veel aan van de vertrekkende renners. "Dat geeft mij geen onrust. Ik weet niet wat er bij die jongens aan de hand is en dat is ook niet mijn zaak."