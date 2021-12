Oud-wereldkampioen Alonso: 'Max verdient het, hij is de beste dit jaar'

Dit weekend is het zo ver in de Formule 1. Dan wordt duidelijk of Max Verstappen de eerste Nederlandse wereldkampioen ooit is. Of dat Lewis Hamilton zijn achtste titel pakt en daarmee over Michael Schumacher heen gaat, en daarmee het record alleen in handen heeft. De laatste race in Abu Dhabi, met de twee kemphanen precies gelijk in de WK-stand qua punten, belooft een legendarische te worden.

Oud-wereldkampioenen Sebastian Vettel en Fernando Alonso kwamen er dit jaar niet aan te pas door de prestaties van Verstappen en Hamilton, maar ze hebben een duidelijke voorkeur. Alonso: "Mercedes doet het de laatste weken beter, maar Max rijdt in mijn ogen, over het hele seizoen gezien, het beste van iedereen. Hij verdient het. Mercedes is misschien de beste constructeur, maar individueel is Max de beste coureur van het seizoen".

'Hij is mijn held'

De Duitser Vettel werd tussen 2010 en 2013 vier keer wereldkampioen op rij namens Red Bull, het huidige team van Max Verstappen. Vettels voorkeur is dan ook vooral gebaseerd op het team, maar hij heeft ook een andere reden om voor Verstappen te juichen: "Als Hamilton er nog één pakt, is hij over Michael Schumacher heen qua aantal wereldtitels. Ik gun Michael om dat record te houden. Hij is mijn held".

Michael Schumacher liep in 2013 ernstige hersenschade op bij een ski-ongeluk. Vettel: "Het is verdrietig dat hij hier niet bij kan zijn. Als kleine jongen wilde ik altijd een van die grote Michaels worden, eerst Jackson, toen Jordan en toen Schumacher".

"Dat is me niet gelukt, maar ik ben het dichtst bij Michael Schumacher gekomen. Als Hamilton het record pakt doet dat niets af aan de prestaties van Michael, maar toch ben ik blij als zijn record na dit jaar nog staat".