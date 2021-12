Geen WorldTour-licentie in 2022 voor noodlijdend Qhubeka NextHash

Het team Qhubeka NextHash verdwijnt komend jaar uit het WorldTour-peloton. De Zuid-Afrikaanse wielerploeg kreeg van de internationale wielerunie (UCI) geen licentie voor 2022. Het noodlijdende Qhubeka had al om extra tijd gevraagd om nog wat geldschieters te vinden, maar die race tegen de klok werd verloren.

Sinds 2016 was de ploeg actief op het hoogste niveau, met meteen de grootste successen in dat eerste jaar. Sprinter Mark Cavendish schreef destijds maar liefst vier etappes op zijn naam in de Tour de France.

Door de jaren heen waren er ook een paar Nederlanders actief voor Qhubeka. Theo Bos, Tom-Jelte Slagter en tot op heden Bert-Jan Lindeman reden overigens zonder noemenswaardige resultaten in de grote wedstrijden mee.

Geen salarissen meer

Qhubeka wist vorig jaar op het nippertje zijn proflicentie nog veilig te stellen, maar dit jaar stapelden de problemen zich op, ondanks drie ritzeges in mei in de Ronde van Italië. Sinds augustus konden de salarissen niet meer betaald worden.

Het hoogste podium in het wielrennen telt achttien ploegen, waaronder het Nederlandse Jumbo-Visma. Het Belgische Alpecin-Fenix van Mathieu van der Poel mag door zijn prestaties op het tweede niveau ook aan alle evenementen op de WorldTour-kalender meedoen.