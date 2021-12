De uitzending van 9 december

Agressie tegen advocaten is geen uitzondering meer. De beroepsvereniging neemt maatregelen, met onder meer veiligheidsscans en trainingen. We nemen een kijkje bij een cursus waar advocaten leren omgaan met intimidatie en les krijgen van een vechtsportleraar.

Boosteren over de grens

Voor sommige Nederlanders gaat de boostercampagne te langzaam. Zij reizen naar het buitenland om hun derde prik te halen. Een deel van hen vreest zonder booster niet meer genoeg beschermd te zijn tegen corona, anderen hebben haast omdat hun vakantiebestemming binnenkort van inreizigers eist dat ze een boosterprik hebben gehad. Verslaggever Siebe Sietsma is in het Duitse Aken waar hij Nederlandse boostertoeristen spreekt. Vanavond schuift hij aan in de studio.