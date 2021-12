Kerklied aangepast vanwege racistische strofe

Het 'Jeruzalemlied' dat in het Liedboek staat waaruit in kerken wordt gezongen, is aangepast. De strofe 'negers en hun loftrompet' is na kritiek vervangen door 'Hoor! Gospelzang, trompetgeschal'. Willem Barnard, dichtersnaam Guillaume van der Graft, schreef het lied Jeruzalem, mijn vaderstad, mijn moederhuis rond 1960. Ook een strofe over joden is aangepast.

"Ik hoop dat het lied weer gezongen gaat worden als strijdlied tegen racisme en antisemitisme", zegt René de Reuver van de Protestantse Kerk Nederland tegen Trouw.

De aangepaste versie komt in een nieuwe bundel met werk van Barnard en in de digitale versie van het Liedboek. Voorlopig staat het oude lied nog wel in de fysieke Liedboek, waarvan de laatste versie in 2013 werd gedrukt. De Oud-Katholieke Kerk beveelt aan om de herziening te gebruiken in de liturgie en zet deze op de website.

'Geen twijfel aan motieven'

De redactie van de nieuwe Barnard-bundel en uitgeverij Skandalon zeggen dat er "geen enkele twijfel is aan de integere motieven van Barnard bij het schrijven van dit lied of aan de andere reikwijdte van het 'n-woord' in zijn tijd". Barnard overleed in 2010.

Predikant Tom Mikkers vond de bewuste zin niet meer kunnen en "verhuld racisme", zei hij vijf jaar geleden al tegen dezelfde krant. De zoon van Barnard, Benno, benadrukte vorig jaar dat zijn vader geen racistische motieven had, maar leefde in een tijd waarin bepaalde woorden een ander gewicht hadden.

Ook 'joden met hun ster' geschrapt

Ook een strofe over joden is in het Jeruzalemlied aangepast. Waar kerkgangers eerst 'De joden met hun ster' zongen, zal dat nu ''t halleel uw Naam is groot' worden, een verwijzing naar het joodse lofgebed.

Het lied met twintig coupletten over het 'hemelse Jeruzalem' wordt vooral in de herfst gezongen en bij uitvaarten, zegt Henk Schoon van de redactie van de nieuwe bundel. "Het gevoel van eindigheid wordt dan overstegen door het uitzingen van een verlangen naar de tijd die komen gaat."