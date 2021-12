Van 22 miljoen Nederlandse vaccins voor arme landen pas een fractie verspreid

Van de 22 miljoen vaccins die Nederland voor het einde van jaar aan arme landen zou leveren, zijn er tot nu toe pas een paar honderdduizend verspreid. "Dat is natuurlijk veel te weinig", zei minister De Bruijn vanmorgen in de Tweede Kamer. Hij beloofde om snel uit te zoeken hoe dat kan.

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking beaamde, na berichtgeving van NU.nl, dat er een groot verschil is "tussen de beloftes en wat er wordt waargemaakt". Hij voegde daaraan toe dat het lastig is om erachter te komen wat het probleem is en beloofde zo snel mogelijk, in overleg met de producenten en distributieprogramma COVAX uit te zoeken "waar nou precies de bottleneck zit".

Hij meldt dat er inmiddels ruim 16 miljoen vaccins zijn geleverd door de producenten. "Dus die zijn nu op weg naar COVAX. Waar die nu, op dit moment, precies zijn weet ik niet. COVAX gaat die distribueren en van die 16 miljoen zijn er inmiddels een paar honderdduizend aan onder meer Laos gegeven."

Meer vaart

De Bruijn vindt, met de Tweede Kamer, dat dit te weinig is en dat het te lang duurt. "Dat is absoluut een proces wat versneld moet worden." Hij heeft daar ook op aangedrongen in telefoongesprekken met de mensen van COVAX. "Er moet meer vaart gemaakt worden."

In totaal heeft Nederland 27 miljoen vaccins toegezegd aan zogenoemde lagelonenlanden. Daarvan zijn er inmiddels vijf miljoen uit de eigen Nederlandse voorraad gegeven aan landen als Suriname en Indonesië.

De overige 22 miljoen doses zijn bestemd voor COVAX, waar onder meer Unicef aan meewerkt, omdat die organisatie volgens het kabinet het beste in staat is om de vaccins op een eerlijke manier over de wereld te verspreiden.