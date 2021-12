Onderzoek 'kerstborrel' neemt ook andere bijeenkomsten Britse regering onder de loep

In de gelekte video is te zien hoe Stratton oefende voor moeilijke vragen van de pers. Ze suggereert onder meer om de bijeenkomst "gewoon kaas en wijn" en een "werkoverleg zonder onderlinge afstand" te noemen.

Johnson zei dat hem is verzekerd dat er geen kerstborrel heeft plaatsgevonden. Hij bood wel zijn excuses aan voor de video, die hem naar eigen zeggen "woedend" maakte. Stratton diende gisteren haar ontslag in.

Premier Johnson kondigde gisteren een onderzoek aan naar de kerstborrel op 18 december. Aanleiding was een gelekte video waarin te zien is hoe de toenmalige woordvoerder Allegra Stratton op een grappende manier een persconferentie over dat samenzijn voorbereidt.

Een onderzoek naar de geruchtmakende kerstborrel in de ambtswoning van de Britse premier, waarover gisteren grote commotie is ontstaan, richt zich ook op twee eerdere bijeenkomsten van de Britse regering.

Terwijl Johnson het middelpunt vormt van de rel over de borrels is juist op dit saillante moment bekend geworden dat hij opnieuw vader is geworden; zijn echtgenoot Carrie is bevallen van een meisje. Het stel had al een zoon.

De premier is twee keer eerder getrouwd geweest, en heeft met zijn ex-vrouw ook vier kinderen. Er zijn geruchten dat hij nog een kind bij een minnares heeft, maar de premier heeft nooit willen zeggen hoeveel kinderen hij in totaal heeft.