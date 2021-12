Nederland bestrijdt met drie andere landen georganiseerde misdaad

Nederland gaat intensiever samenwerken met België, Frankrijk en Spanje om de georganiseerde criminaliteit aan te pakken. In een gezamenlijke verklaring zeggen ministers uit de vier landen dat ze zich ernstig zorgen maken over de bedreiging die de zware en georganiseerde criminaliteit vormt voor de samenleving, voor de fundamentele rechten van de burgers en voor het functioneren van de rechtsstaat en de economie.

De vier benadrukken dat de internationale drugshandel de grootste criminele markt is. Daarom willen ze die zoveel mogelijk samen voorkomen en bestrijden.

Een van de doelstellingen is om samen invoer en distributie tegen te gaan en bij bijvoorbeeld zeehavens, luchthavens en postdiensten de weerbaarheid tegen corruptie en criminele infiltratie te vergroten.

Verder willen ze samenwerken om criminelen hun geld af te pakken. Bij opsporing en bestrijding moet zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van technologie en innovaties.

Belangrijke toegangspoort

Demissionair minister Grapperhaus van Justitie zegt in een toelichting: "We moeten voorkomen dat als we in de Rotterdamse haven maatregelen treffen om drugshandel tegen te gaan, die daarna in Antwerpen toeneemt. Beide havens zijn een belangrijke toegangspoort tot de Europese markt."

Grapperhaus wil ook dat de Nederlandse politie informatie snel deelt met de Spaanse of Franse collega's, om zo samen internationale criminele groeperingen en hun vermogen in Europa en in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied aan te pakken.