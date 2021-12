Tedesco nieuwe trainer van Brobbey bij RB Leipzig

RB Leipzig heeft Domenico Tedesco aangesteld als nieuwe trainer. De 36-jarige Tedesco volgt de Amerikaan Jesse Marsch op, die zondag werd ontslagen.

Tedesco heeft in Leipzig een contract getekend tot de zomer van 2023. De 36-jarige coach was eerder onder andere werkzaam bij Schalke 04 en Spartak Moskou.

Bij Leipzig staat Brian Brobbey onder contract. Hij verliet Ajax afgelopen zomer transfervrij, maar kwam onder Marsch maar weinig aan spelen toe. Leipzig eindigde vorig seizoen als tweede achter Bayern München, maar staat dit jaar op een teleurstellende elfde plaats in de Bundesliga.

De club is nog wel actief op Europees niveau. Het eindigde in de groepsfase van de Champions League als derde achter Manchester City en Paris Saint-Germain en is daardoor verzekerd van overwintering in de Europa League.

Leipzig toonde ook interesse in PSV-trainer Roger Schmidt, maar hij heeft bedankt voor het aanbod.