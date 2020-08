Stille tocht voor mannen die omkwamen bij auto-ongeluk Finsterwolde

In Finsterwolde was vanavond een stille tocht ter nagedachtenis aan de drie mannen die daar vrijdag bij een auto-ongeluk om het leven kwamen.

De mannen van 29, 33 en 41 jaar kwamen uit het nabijgelegen Bad Nieuweschans. De bestuurder van de auto, een vrouw van 32 uit dezelfde plaats, ligt nog in het ziekenhuis. Haar familie zegt tegen RTV Noord dat haar toestand zorgwekkend is.

Twee van de mannen waren naar een verjaardagsfeest geweest. Ze werden opgehaald door de vrouw, de partner van een van hen. Haar buurman reed met haar mee, omdat hij niet wilde dat ze alleen op pad zou gaan.

De auto met de vier raakte rond 1.30 uur 's nachts net buiten Finsterwolde in een flauwe bocht van de weg, botste op een boom, belandde in de sloot en vloog in brand.

De hulpdiensten rukten massaal uit met brandweerauto's, ambulances en een traumahelikopter: