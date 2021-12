De apotheose: wat staat er nog op het spel in de Europa en Conference League?

Het gaat uitstekend dit jaar met de Nederlandse clubs in Europa. Ajax is met een 100% score door in de Champions League, AZ en Feyenoord zijn na vijf wedstrijden al door als groepswinnaar in de Conference League. En van de twee overige clubs, PSV en Vitesse, is PSV al zeker van overwintering alleen nog niet in welk toernooi.

Conference League

Dat heeft te maken met de introductie van de UEFA Conference League dit seizoen, na de Champions League en de Europa League het derde niveau in Europa.

In de Europa League, waar PSV in zit, gaat de groepswinnaar naar de achtste finales, de nummers twee gaan naar een play-offronde om de achtste finales van de Europa League te mogen spelen. En die spelen zij tegen de nummers drie uit de Champions League-poules. De nummers drie in de Europa League overwinteren óók, maar die gaan dan weer naar een play-offronde van de Conference League.

In de Conference League is het 'iets' simpeler. De groepswinnaars gaan naar de achtste finales, de nummers twee naar de eerder genoemde play-offronde. De nummers drie en vier? Voor hen is er geen bonusronde meer, zij vallen af.