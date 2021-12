UEFA bevestigt: Conference League-duel van Vitesse-concurrent Tottenham gaat niet door

Het Conference League-duel tussen Tottenham Hotspur en Stade Rennais gaat donderdagavond definitief niet door. Dat heeft de Europese voetbalbond UEFA bevestigd.

De Spurs kampen met een corona-uitbraak en hadden woensdag zelf al aangekondigd dat de wedstrijd afgelast zou zijn. Acht spelers en vijf stafleden van de Engelse club hadden positief getest op het coronavirus.

Niet duidelijk was toen of de UEFA in het besluit van Tottenham gekend was. Rennais hield vol niets te hebben gehoord van de officiële instanties en de ploeg reisde af naar Londen.

Slecht nieuws voor Vitesse

Het definitief niet doorgaan van de wedstrijd is van belang voor Vitesse, dat het donderdag opneemt tegen het Sloveens Mura. De Arnhemmers strijden met Tottenham om plaats twee en overwintering in Europa.