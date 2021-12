Conference League-duel Spurs gaat niet door; Vitesse niet blij met situatie

Het definitief niet doorgaan van de wedstrijd is van belang voor Vitesse, dat het donderdag opneemt tegen het Sloveense Mura. De Arnhemmers strijden met Tottenham om plaats twee en overwintering in Europa.

Niet duidelijk was toen of de UEFA in het besluit van Tottenham gekend was. Rennais hield vol niets te hebben gehoord van de officiële instanties en de ploeg reisde af naar Londen. Inmiddels is het team weer teruggekeerd naar Frankrijk.

Het Conference League-duel tussen Tottenham Hotspur en Stade Rennais gaat donderdagavond definitief niet door. Dat heeft de Europese voetbalbond UEFA bevestigd. Vitesse, dat met Tottenham om Europese overwintering strijdt, is niet blij met de situatie en heeft UEFA vragen gesteld.

Als beide clubs winnen, hangt het van het doelsaldo af wie er doorgaat. Tottenham weet in de situatie die nu ontstaat precies wat het moet doen wanneer het groepswinnaar Rennais later mocht treffen.

'Aanzienlijk nadeel'

De Arnhemse club is niet blij met de situatie, spreekt van "een aanzienlijk nadeel" voor Vitesse en zou liever zien dat ook het duel met Mura wordt uitgesteld. "De wedstrijd van Vitesse lijkt desondanks door te moeten gaan, hetgeen een onwenselijke situatie teweegbrengt", meldt de club in een verklaring.

De club zegt de UEFA een aantal vragen te hebben gesteld over de situatie en is bereid om concrete oplossingen te onderzoeken "met het doel om een gelijkwaardig en eerlijk speelveld voor alle teams in de poule te creëren."

Mochten de Europese voetbalbond niet met een antwoord komen, dan komen de Arnhemmers wel gewoon in actie tegen Mura. "Spelen is in dat geval een verstandigere optie dan weigeren, hetgeen consequenties met zich kan meedragen", aldus de club.

'Geen peulenschil'

Vitesse-trainer Thomas Letsch gaf op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd in de Conference League aan dat het niet makkelijk wordt om een grote overwinning te boeken op de Sloveense tegenstander.